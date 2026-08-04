Krpa za prah, akril, 60 cm
Za suho brisanje, za srednje velike površine. Za držalo krpe za brisanje prahu 6.999-092.0.
Osnova za odlično moč čiščenja 60 cm širokih Kärcherjevih krp za prah je robusten, trpežen in pralni poliakril. Koprenaste resice lahko dosežejo tudi rahle vdolbine v tleh, na primer razpoke in špranje – kar pomeni, da krpa ni primerna le za suho čiščenje gladkih površin, ampak tudi za čiščenje rahlo strukturiranih talnih oblog. Med brisanjem prahu trenje med akrilnimi vlakni in podlago proizvaja elektrostatični naboj, ki veže prah kot magnet. Odprte, zunanje koprenaste resice zagotavljajo odlično pobiranje grobe umazanije. Ta prah se oprime resic in ga je enostavno odstraniti. Pomembno: akrilno krpo za prah je treba uporabljati le za suho čiščenje. Namenjena je uporabi s 60 cm širokim Kärcherjevim držalom krpe za brisanje prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Zgradba tal
|Gladko in rahlo strukturirano
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|Bombaž/PAN
|Vrsta proizvodnje
|Tkana hrbtna stran s čopastimi zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 40
|Priporočilo glede pranja (°C)
|40
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 100
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,2
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje