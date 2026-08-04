Osnova za odlično moč čiščenja 80 cm širokih Kärcherjevih krp za prah je robusten, trpežen in pralni poliakril. Koprenaste resice lahko dosežejo tudi rahle vdolbine v tleh, na primer razpoke in špranje – kar pomeni, da krpa ni primerna le za suho čiščenje gladkih površin, ampak tudi za čiščenje rahlo strukturiranih talnih oblog. Med brisanjem prahu trenje med akrilnimi vlakni in podlago proizvaja elektrostatični naboj, ki veže prah kot magnet. Odprte, zunanje koprenaste resice zagotavljajo odlično pobiranje grobe umazanije. Prah se oprime resic in ga je enostavno odstraniti. Pomembno: akrilno krpo za prah je treba uporabljati le za suho čiščenje. Namenjena je uporabi z 80 cm širokim Kärcherjevim držalom krpe za brisanje prahu.