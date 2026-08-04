Krpa za prah, bombaž, 60 cm
100-odstotni bombaž. Za suho brisanje tal, za srednje velike površine. Za držalo krpe za brisanje prahu 6.999-092.0.
Zaradi odprtih, zunanjih koprenastih resic, ki so posebej zasnovane tako, da zagotavljajo odlično pobiranje grobe umazanije okoli vogalov ter nog stolov in miz, je 60 cm široka Kärcherjeva krpa za prah iz 100-odstotnega bombaža idealna za suho čiščenje gladkih površin na področjih z veliko predmeti in pohištva, kot so učilnice in sejne sobe. Poleg tega imajo kratke, odprte resice v osrednjem predelu za čiščenje odlično sposobnost zadrževanja prahu – lastnost, ki jo lahko še izboljšate, če krpo rahlo navlažite s pršilno steklenico ali uporabite sredstvo za vezanje prahu. Bombažna krpa za prah širine 60 cm je namenjena uporabi s 60 cm širokim Kärcherjevim držalom krpe za brisanje prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|60
|Material
|100-odstotni bombaž
|Material tekstila
|Brez mikrovlaken
|Vrsta proizvodnje
|Tkana hrbtna stran s čopastimi zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 60
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 150
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,26
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Področja uporabe
- Tla - suho čiščenje