Zaradi odprtih, zunanjih koprenastih resic, ki so posebej zasnovane tako, da zagotavljajo odlično pobiranje grobe umazanije okoli vogalov ter nog stolov in miz, je 60 cm široka Kärcherjeva krpa za prah iz 100-odstotnega bombaža idealna za suho čiščenje gladkih površin na področjih z veliko predmeti in pohištva, kot so učilnice in sejne sobe. Poleg tega imajo kratke, odprte resice v osrednjem predelu za čiščenje odlično sposobnost zadrževanja prahu – lastnost, ki jo lahko še izboljšate, če krpo rahlo navlažite s pršilno steklenico ali uporabite sredstvo za vezanje prahu. Bombažna krpa za prah širine 60 cm je namenjena uporabi s 60 cm širokim Kärcherjevim držalom krpe za brisanje prahu.