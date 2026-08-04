ECO! Metla za pajčevino 97-184 cm

Krtača z zvitimi ščetinami za učinkovito odstranjevanje pajčevine ali za odstranjevanje prahu s cevi itd.

Zahvaljujoč posebej ukrivljenim ščetinam za prah je Kärcherjeva pajkova metla ECO! popolna za hitro in temeljito odstranjevanje nezaželene pajčevine tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Zelo uporaben tudi za brisanje prahu s težko dostopnih površin, kot so omare.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program STANDARD / CLASSIC
Material PVC / aluminij / PP
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,658
Teža embalaže (Kg) 1,548
Mere (D × Š) (mm) 100 x 300
Mere, zapakirano (mm) 1050 x 200 x 155
ECO! Metla za pajčevino 97-184 cm

Video posnetki

Področja uporabe
  • Površine - suho čiščenje
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