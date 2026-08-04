ECO! Metla za pajčevino 97-184 cm
Krtača z zvitimi ščetinami za učinkovito odstranjevanje pajčevine ali za odstranjevanje prahu s cevi itd.
Zahvaljujoč posebej ukrivljenim ščetinam za prah je Kärcherjeva pajkova metla ECO! popolna za hitro in temeljito odstranjevanje nezaželene pajčevine tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Zelo uporaben tudi za brisanje prahu s težko dostopnih površin, kot so omare.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Material
|PVC / aluminij / PP
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,658
|Teža embalaže (Kg)
|1,548
|Mere (D × Š) (mm)
|100 x 300
|Mere, zapakirano (mm)
|1050 x 200 x 155
Video posnetki
Področja uporabe
- Površine - suho čiščenje