Navlaka iz mikrovlaken, za praška 60 cm

Etui iz mikrovlaken, za držalo prahu 60 cm 6.999-150.0.

Za suho brisanje prahu na omarah, knjižnih policah, za radiatorji in na mnogih drugih težko dostopnih mestih: prevleka iz mikrovlaken (60 cm) za Kärcherjeve krpe iz perja. Med odstranjevanjem prahu postane prevleka statično naelektrena, tako da se nanjo oprime prah, pa tudi dlake in druga umazanija. Idealen za uporabo v kombinaciji z ustreznim, prilagodljivim držalom in opcijskim teleskopskim ročajem Kärcher.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED
Vrsta umazanije Odpadni material
Material 100% PET
Pralna temperatura (°C) max. 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Temperatura sušilnika (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 350
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,047
Mere (D × Š) (mm) 600 x 80

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Navlaka iz mikrovlaken, za praška 60 cm
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Površine - suho čiščenje