Navlaka iz mikrovlaken, za praška 60 cm
Etui iz mikrovlaken, za držalo prahu 60 cm 6.999-150.0.
Za suho brisanje prahu na omarah, knjižnih policah, za radiatorji in na mnogih drugih težko dostopnih mestih: prevleka iz mikrovlaken (60 cm) za Kärcherjeve krpe iz perja. Med odstranjevanjem prahu postane prevleka statično naelektrena, tako da se nanjo oprime prah, pa tudi dlake in druga umazanija. Idealen za uporabo v kombinaciji z ustreznim, prilagodljivim držalom in opcijskim teleskopskim ročajem Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Vrsta umazanije
|Odpadni material
|Material
|100% PET
|Pralna temperatura (°C)
|max. 90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Temperatura sušilnika (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 350
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,047
|Mere (D × Š) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Področja uporabe
- Površine - suho čiščenje