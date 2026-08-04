Za suho brisanje prahu na omarah, knjižnih policah, za radiatorji in na mnogih drugih težko dostopnih mestih: prevleka iz mikrovlaken (60 cm) za Kärcherjeve krpe iz perja. Med odstranjevanjem prahu postane prevleka statično naelektrena, tako da se nanjo oprime prah, pa tudi dlake in druga umazanija. Idealen za uporabo v kombinaciji z ustreznim, prilagodljivim držalom in opcijskim teleskopskim ročajem Kärcher.