Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Bs
Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs je bil razvit posebej za zahteve pekarn in slaščičarn. Sesalnik je brez truda kos tudi večjim količinam finega prahu.
Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs omogoča pekom in slaščičarjem, da si končno oddahnejo. Prahu očisti pode, stroje in druge naprave, z opcijskim priborom pa tudi peči: Sesalnik je brez truda kos vsem izzivom, ki ga čakajo v pekarni. S svojimi stabilnimi kovinskimi zapirali je certificiran kot protieksplozijsko varna naprava in je zato primeren tudi za sesanje potencialno nevarnega prahu moke. Sistem za samodejno čiščenje filtra Tact pri tem ne skrbi le za konstantno visoko moč sesanja, ampak omogoča tudi odstranjevanje velikih količin finih prahov. Upravljanje sesalnika s sredinskim vrtljivim stikalom je otročja igra, robustna posoda brez škode vzdrži tudi v trših delovnih pogojih, serijski ergonomski ročaj pa zagotavlja preprosto prevažanje.
Značilnosti in prednosti
Idealen za pekarne in slaščičarneOpcijsko so na voljo kompleti pribora, ki so posebej namenjeni pekarnam.
Posebno kovinsko zapiraloMožnost certifikacije protieksplozijsko varne naprave. Možnost odobritve za sesanje potencialno nevarnega prahu moke.
Ploščati naguban filter PES, odporen na vročinoOmogoča sesanje problematičnih prahov v pekarnah.
Praktično shranjevanje dodatnega pribora
- Brez težav omogoča prevažanje voluminoznega kompleta za čiščenje peči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|40
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|16,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|19,47
|Mere (D × Š × V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Obseg dobave
- Ozka šoba
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Material posode: Plastika
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
- Antistatični pripravek
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje peči, tal, strojev in aparatov
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.