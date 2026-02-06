Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Bs

Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs je bil razvit posebej za zahteve pekarn in slaščičarn. Sesalnik je brez truda kos tudi večjim količinam finega prahu.

Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs omogoča pekom in slaščičarjem, da si končno oddahnejo. Prahu očisti pode, stroje in druge naprave, z opcijskim priborom pa tudi peči: Sesalnik je brez truda kos vsem izzivom, ki ga čakajo v pekarni. S svojimi stabilnimi kovinskimi zapirali je certificiran kot protieksplozijsko varna naprava in je zato primeren tudi za sesanje potencialno nevarnega prahu moke. Sistem za samodejno čiščenje filtra Tact pri tem ne skrbi le za konstantno visoko moč sesanja, ampak omogoča tudi odstranjevanje velikih količin finih prahov. Upravljanje sesalnika s sredinskim vrtljivim stikalom je otročja igra, robustna posoda brez škode vzdrži tudi v trših delovnih pogojih, serijski ergonomski ročaj pa zagotavlja preprosto prevažanje.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Bs: Idealen za pekarne in slaščičarne
Opcijsko so na voljo kompleti pribora, ki so posebej namenjeni pekarnam.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Bs: Posebno kovinsko zapiralo
Možnost certifikacije protieksplozijsko varne naprave. Možnost odobritve za sesanje potencialno nevarnega prahu moke.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Bs: Ploščati naguban filter PES, odporen na vročino
Omogoča sesanje problematičnih prahov v pekarnah.
Praktično shranjevanje dodatnega pribora
  • Brez težav omogoča prevažanje voluminoznega kompleta za čiščenje peči.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Prostornina posode (l) 40
Nazivna vhodna moč (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) DN 40
Dolžina kabla (m) 7,5
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 68
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 16,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 19,47
Mere (D × Š × V) (mm) 650 x 370 x 1100

Obseg dobave

  • Ozka šoba
  • Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
  • Potisni lok

Oprema

  • Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
  • Material posode: Plastika
  • Zaščita pred udarci
  • Razred zaščite: II
  • Zavora vrtljivega kolesa
  • Antistatični pripravek
Področja uporabe
  • Idealen za čiščenje peči, tal, strojev in aparatov
Dodatna oprema
