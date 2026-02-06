Naš sesalnik za peke NT 40/1 Tact Bs omogoča pekom in slaščičarjem, da si končno oddahnejo. Prahu očisti pode, stroje in druge naprave, z opcijskim priborom pa tudi peči: Sesalnik je brez truda kos vsem izzivom, ki ga čakajo v pekarni. S svojimi stabilnimi kovinskimi zapirali je certificiran kot protieksplozijsko varna naprava in je zato primeren tudi za sesanje potencialno nevarnega prahu moke. Sistem za samodejno čiščenje filtra Tact pri tem ne skrbi le za konstantno visoko moč sesanja, ampak omogoča tudi odstranjevanje velikih količin finih prahov. Upravljanje sesalnika s sredinskim vrtljivim stikalom je otročja igra, robustna posoda brez škode vzdrži tudi v trših delovnih pogojih, serijski ergonomski ročaj pa zagotavlja preprosto prevažanje.