Na gradbiščih ali v industrijskih obratih je Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 50/1 K zasnovan posebej za hitro odstranjevanje velikih količin vode. Zahvaljujoč zmogljivi črpalki za odstranjevanje lahko prečrpa več kot 300 litrov umazane vode na minuto, vključno z grobo umazanijo do velikosti delcev 20 milimetrov. Standardna spojka Geka zagotavlja združljivost s tem široko uporabljenim sistemom spojk za cevi za vodo. Turbina in odtočna črpalka sta zaščiteni pred poškodbami ali blokado z učinkovitimi filtri za grobo umazanijo, ki preprečujejo sesanje majhnih delov, kamenja, listja ali ostankov gradbenega materiala. Kovinski krmilni valji/kolesa na robustni 50-litrski posodi in brezstopenjsko nastavljiv potisni element ročaj zagotavlja visoko prenosljivost in enostaven transport sesalnika NT 50/1 K od vozila do mesta uporabe in nazaj.