Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 K
Zahvaljujoč črpalki za odpadno vodo in priključku Geka je mokro-suhi sesalnik NT 50/1 K idealen za hitro odstranjevanje večjih količin tekočine v gradbeništvu ali industriji.
Na gradbiščih ali v industrijskih obratih je Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 50/1 K zasnovan posebej za hitro odstranjevanje velikih količin vode. Zahvaljujoč zmogljivi črpalki za odstranjevanje lahko prečrpa več kot 300 litrov umazane vode na minuto, vključno z grobo umazanijo do velikosti delcev 20 milimetrov. Standardna spojka Geka zagotavlja združljivost s tem široko uporabljenim sistemom spojk za cevi za vodo. Turbina in odtočna črpalka sta zaščiteni pred poškodbami ali blokado z učinkovitimi filtri za grobo umazanijo, ki preprečujejo sesanje majhnih delov, kamenja, listja ali ostankov gradbenega materiala. Kovinski krmilni valji/kolesa na robustni 50-litrski posodi in brezstopenjsko nastavljiv potisni element ročaj zagotavlja visoko prenosljivost in enostaven transport sesalnika NT 50/1 K od vozila do mesta uporabe in nazaj.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena črpalka za umazano vodoČrpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.
Integrirana košara filtra za grobo umazanijo za zaščito črpalkeŠčiti črpalko za odlaganje pred zamašitvami pred kamni, listi ali kosi lesa.
Lažni zračni ventil za regulacijo sesalne sileVentil je nameščen med cevjo in krivino. Omogoča sinhronizacijo pretoka vode sesalnika in črpalke.
Izpustna cev
- Črpalka za odpadno vodo odstrani večino posesanih tekočin.
- Za udobno odstranjevanje preostalih količin tekočin.
Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito turbine
- Varuje turbino pred poškodbami zaradi grobih nečistoč in majhnih delcev.
Visokokakovostni dodatki
- Na olje odporna sesalna cev.
- Adv. talna šoba.
- Brezstopenjsko nastavljiv potisni ročaj.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar)
|273
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|1200
|Moč črpalke za odstranjevanje (W)
|1100
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: Odporno proti olju
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Filter grobe umazanije
- Potisni lok
Oprema
- Izpustna cev
- Vgrajena črpalka za odstranjevanje
- Razred zaščite: I
Video posnetki
Področja uporabe
- Gradbišča
- Industrija
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.