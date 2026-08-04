Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf

Mokri in suhi sesalniki NT 50/1 Mwf služijo za odstranjevanje velikih količin vode zaradi gašenja požarov ali poplav. Optimalno izpolnjuje visoke zahteve gasilskih enot.

Izjemno zmogljiv, robusten in enostaven za prenašanje: Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 50/1 Mwf izpolnjuje tudi najvišje zahteve za gasilsko službo. Opremljen s 50-litrsko posodo, kovinskimi krmilnimi valji/koleščki in brezstopenjsko nastavljivim potisnim ročajem je lahko mobilni stroj hitro na kraju dogodka, kjer je takoj pripravljen za uporabo zahvaljujoč C-spojki za priključitev vseh običajnih gasilskih cevi. Črpalka za odpadno vodo prečrpa do 330 litrov vode na minuto – idealno za hitro odstranjevanje velikih količin vode, na primer med gašenjem požara ali poplavami. Osebno zaščitno stikalo PRCD-K z vtičem IP68, zasnovano posebej za uporabo z električnimi generatorji, in košara filtra za grobo umazanijo, ki učinkovito ščiti črpalko za odpadno vodo pred blokadami, ki jih povzročajo posesani kamni, listje ali les, zagotavljata varnost vseh vpletenih in stroja. Poleg tega je gasilski sesalnik NT 50/1 Mwf opremljen s sesalno cevjo, odporno na olje in visokokakovostno aluminijasto talno šobo.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf: Vgrajena črpalka za umazano vodo
Vgrajena črpalka za umazano vodo
Črpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf: Osebno varnostno stikalo PRCD-K s konektorjem IP68
Osebno varnostno stikalo PRCD-K s konektorjem IP68
Zazna tokove napak v delčkih sekunde in prekine napajanje. Zagotavlja zanesljivo zaščito pred smrtno nevarnimi električnimi udari.
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf: Integrirana košara filtra za grobo umazanijo za zaščito črpalke
Integrirana košara filtra za grobo umazanijo za zaščito črpalke
Ščiti črpalko za odlaganje pred zamašitvami pred kamni, listi ali kosi lesa.
Lažni zračni ventil za regulacijo sesalne sile
  • Ventil je nameščen med cevjo in krivino.
  • Omogoča sinhronizacijo pretoka vode sesalnika in črpalke.
Izpustna cev
  • Črpalka za odpadno vodo odstrani večino posesanih tekočin.
  • Za udobno odstranjevanje preostalih količin tekočin.
Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito turbine
  • Varuje turbino pred poškodbami zaradi grobih nečistoč in majhnih delcev.
Visokokakovostni dodatki
  • Na olje odporna sesalna cev.
  • Industrijska talna šoba iz aluminija.
  • Brezstopenjsko nastavljiv potisni ročaj.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s) 74
Vakuum (mbar) 273
Prostornina posode (l) 50
Nazivna vhodna moč (W) 1200
Moč črpalke za odstranjevanje (W) 810
Standardna nominalna širina ( ) DN 40
Dolžina kabla (m) 10
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 28
Teža vključno z embalažo (Kg) 34,75
Mere (D × Š × V) (mm) 640 x 370 x 1045

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 4 m
  • Vrsta sesalne cevi: Odporno proti olju
  • Koleno: Plastika
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
  • Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 370 mm
  • Material za mokro/suho talno šobo: aluminij
  • Ozka šoba
  • Filter grobe umazanije
  • Potisni lok

Oprema

  • Izpustna cev
  • Funkcija samodejnega izklopa in zaščitno stikalo FI
  • Osebno varnostno stikalo PRCD-K: s konektorjem IP68
  • C sklopka
  • Vgrajena črpalka za odstranjevanje
  • Razred zaščite: I
Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za odpravo velikih količin vode med gašenjem požarov
  • Zasnovan za delovanje gasilcev in civilne zaščite
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.