Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 50/1 Mwf
Mokri in suhi sesalniki NT 50/1 Mwf služijo za odstranjevanje velikih količin vode zaradi gašenja požarov ali poplav. Optimalno izpolnjuje visoke zahteve gasilskih enot.
Izjemno zmogljiv, robusten in enostaven za prenašanje: Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 50/1 Mwf izpolnjuje tudi najvišje zahteve za gasilsko službo. Opremljen s 50-litrsko posodo, kovinskimi krmilnimi valji/koleščki in brezstopenjsko nastavljivim potisnim ročajem je lahko mobilni stroj hitro na kraju dogodka, kjer je takoj pripravljen za uporabo zahvaljujoč C-spojki za priključitev vseh običajnih gasilskih cevi. Črpalka za odpadno vodo prečrpa do 330 litrov vode na minuto – idealno za hitro odstranjevanje velikih količin vode, na primer med gašenjem požara ali poplavami. Osebno zaščitno stikalo PRCD-K z vtičem IP68, zasnovano posebej za uporabo z električnimi generatorji, in košara filtra za grobo umazanijo, ki učinkovito ščiti črpalko za odpadno vodo pred blokadami, ki jih povzročajo posesani kamni, listje ali les, zagotavljata varnost vseh vpletenih in stroja. Poleg tega je gasilski sesalnik NT 50/1 Mwf opremljen s sesalno cevjo, odporno na olje in visokokakovostno aluminijasto talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena črpalka za umazano vodoČrpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.
Osebno varnostno stikalo PRCD-K s konektorjem IP68Zazna tokove napak v delčkih sekunde in prekine napajanje. Zagotavlja zanesljivo zaščito pred smrtno nevarnimi električnimi udari.
Integrirana košara filtra za grobo umazanijo za zaščito črpalkeŠčiti črpalko za odlaganje pred zamašitvami pred kamni, listi ali kosi lesa.
Lažni zračni ventil za regulacijo sesalne sile
- Ventil je nameščen med cevjo in krivino.
- Omogoča sinhronizacijo pretoka vode sesalnika in črpalke.
Izpustna cev
- Črpalka za odpadno vodo odstrani večino posesanih tekočin.
- Za udobno odstranjevanje preostalih količin tekočin.
Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito turbine
- Varuje turbino pred poškodbami zaradi grobih nečistoč in majhnih delcev.
Visokokakovostni dodatki
- Na olje odporna sesalna cev.
- Industrijska talna šoba iz aluminija.
- Brezstopenjsko nastavljiv potisni ročaj.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar)
|273
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|1200
|Moč črpalke za odstranjevanje (W)
|810
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|28
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|34,75
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: Odporno proti olju
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 370 mm
- Material za mokro/suho talno šobo: aluminij
- Ozka šoba
- Filter grobe umazanije
- Potisni lok
Oprema
- Izpustna cev
- Funkcija samodejnega izklopa in zaščitno stikalo FI
- Osebno varnostno stikalo PRCD-K: s konektorjem IP68
- C sklopka
- Vgrajena črpalka za odstranjevanje
- Razred zaščite: I
Video posnetki
Področja uporabe
- Za odpravo velikih količin vode med gašenjem požarov
- Zasnovan za delovanje gasilcev in civilne zaščite
Dodatna oprema
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