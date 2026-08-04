Izjemno zmogljiv, robusten in enostaven za prenašanje: Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje NT 50/1 Mwf izpolnjuje tudi najvišje zahteve za gasilsko službo. Opremljen s 50-litrsko posodo, kovinskimi krmilnimi valji/koleščki in brezstopenjsko nastavljivim potisnim ročajem je lahko mobilni stroj hitro na kraju dogodka, kjer je takoj pripravljen za uporabo zahvaljujoč C-spojki za priključitev vseh običajnih gasilskih cevi. Črpalka za odpadno vodo prečrpa do 330 litrov vode na minuto – idealno za hitro odstranjevanje velikih količin vode, na primer med gašenjem požara ali poplavami. Osebno zaščitno stikalo PRCD-K z vtičem IP68, zasnovano posebej za uporabo z električnimi generatorji, in košara filtra za grobo umazanijo, ki učinkovito ščiti črpalko za odpadno vodo pred blokadami, ki jih povzročajo posesani kamni, listje ali les, zagotavljata varnost vseh vpletenih in stroja. Poleg tega je gasilski sesalnik NT 50/1 Mwf opremljen s sesalno cevjo, odporno na olje in visokokakovostno aluminijasto talno šobo.