Majhen, močan, zanesljiv, izjemno vsestranski in lahek kot pero: naš mokro/suhi sesalnik NT 22/1 Ap osvaja pri lahkih do srednje težkih delih čiščenja v raznim industrijskih področjih uporabe. Zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra in PES filtru, s patronami, odpornem na vlago, ta naprava brez problemov sesa prah, grobe nečistoče in tekočine. Priključek sesalne cevi, ki se nahaja direktno na glavi naprave, omogoča maksimalen izkoristek volumna rezervoarja. Njegove zelo kompaktne dimenzije in mala teža omogočajo udoben in enostaven transport naprave, ki je, poleg tega, zelo enostaven za rokovanje.