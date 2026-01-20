Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 22/1 Ap
Praktičen in hkrati nenavadno močen mokro/suhi sesalnik za začetnike. Zaradi svoje male teže je NT 22/1 Ap najbolj primeren za mobilno uporabo.
Majhen, močan, zanesljiv, izjemno vsestranski in lahek kot pero: naš mokro/suhi sesalnik NT 22/1 Ap osvaja pri lahkih do srednje težkih delih čiščenja v raznim industrijskih področjih uporabe. Zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra in PES filtru, s patronami, odpornem na vlago, ta naprava brez problemov sesa prah, grobe nečistoče in tekočine. Priključek sesalne cevi, ki se nahaja direktno na glavi naprave, omogoča maksimalen izkoristek volumna rezervoarja. Njegove zelo kompaktne dimenzije in mala teža omogočajo udoben in enostaven transport naprave, ki je, poleg tega, zelo enostaven za rokovanje.
Značilnosti in prednosti
Majhna teža in kompaktne dimenzijeStroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Polavtomatsko čiščenje filtraPolavtomatsko čiščenje filtra učinkovito in trajno zagotavlja veliko moč sesanja.
PES filter odporen na vlagoMožen je enostaven prehod z mokrega na suho sesanje in obratno, brez predhodnega sušenja PES filtra. Pralni PES filter.
Priključek za sesalno cev v glavnem delu naprave
- Omogoča izkoristek celega volumna rezervoarja.
- Prihranek časa zaradi podaljšanih intervalov praznjenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|22
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1300
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|71
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 480
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
Oprema
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealna naprava za lahke do srednje težke naloge čiščenja pri mnogih obrtniških področjih uporabe.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.