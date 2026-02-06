Obrtniki bodo znali ceniti to malo močno čudo. Naš mokro/suhi seslnik NT 22/1 Ap Te ima vtičnico za naprave z automatskim zagonom za električna orodja, je zelo lahek in je tako vedno praktičen za transport, razen tega pa prepriča z veliko sesalno močjo pri lahkih do srednje težkih delih čiščenja. Bodisi, da gre za prah, grobo nečistočo ali tekočino: zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra in PES filtru odpornem na vlago, ta naprava zanesljivo in temeljito opravlja svoje delo. Pri tem je priključek za sesalno cev, integriran v glavi naprave in omogoča maksimalen izkoristek volumna rezervoarja. Tako je mnogostranski in za rokovanje enostavni NT 22/1 Ap Te idealni spremljevalec pri instalacijskih in renovacijskih delih, pri čiščenju stavb in mnogih drugih industrijskih namenih.