Idealen za obrtnike: mokro/suhi sesalnik NT 22/1 Ap z vtičnico za naprave (avtomatski zagon), veliko sesalno močjo in s polavtomatskim čiščenjem. Kompaktna in lahka naprava za začetnike.

Obrtniki bodo znali ceniti to malo močno čudo. Naš mokro/suhi seslnik NT 22/1 Ap Te ima vtičnico za naprave z automatskim zagonom za električna orodja, je zelo lahek in je tako vedno praktičen za transport, razen tega pa prepriča z veliko sesalno močjo pri lahkih do srednje težkih delih čiščenja. Bodisi, da gre za prah, grobo nečistočo ali tekočino: zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra in PES filtru odpornem na vlago, ta naprava zanesljivo in temeljito opravlja svoje delo. Pri tem je priključek za sesalno cev, integriran v glavi naprave in omogoča maksimalen izkoristek volumna rezervoarja. Tako je mnogostranski in za rokovanje enostavni NT 22/1 Ap Te idealni spremljevalec pri instalacijskih in renovacijskih delih, pri čiščenju stavb in mnogih drugih industrijskih namenih.

Značilnosti in prednosti
Majhna teža in kompaktne dimenzije
Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb. Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
PES filter odporen na vlago
Preprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Vtičnica za električna orodja (z avtomatskim zagonom)
  • Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
  • Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
  • Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Adapter za električno orodje
  • Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
  • Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
  • Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Prostornina posode (l) 22
Material posode Plastika
Nazivna vhodna moč (W) max. 1300
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 6
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 72
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 6,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,298
Mere (D × Š × V) (mm) 380 x 370 x 480

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
  • Koleno: Plastika
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
  • Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Koprena
  • Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
  • Ozka šoba
  • Kartušni filter: PES
  • Priključen adapter za električno orodje

Oprema

  • Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
  • Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
  • Razred zaščite: I
  • Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealna naprava za lahke do srednje težke naloge čiščenja pri mnogih obrtniških področjih uporabe.
  • Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
