Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 22/1 Ap Te
Idealen za obrtnike: mokro/suhi sesalnik NT 22/1 Ap z vtičnico za naprave (avtomatski zagon), veliko sesalno močjo in s polavtomatskim čiščenjem. Kompaktna in lahka naprava za začetnike.
Obrtniki bodo znali ceniti to malo močno čudo. Naš mokro/suhi seslnik NT 22/1 Ap Te ima vtičnico za naprave z automatskim zagonom za električna orodja, je zelo lahek in je tako vedno praktičen za transport, razen tega pa prepriča z veliko sesalno močjo pri lahkih do srednje težkih delih čiščenja. Bodisi, da gre za prah, grobo nečistočo ali tekočino: zahvaljujoč polavtomatskemu čiščenju filtra in PES filtru odpornem na vlago, ta naprava zanesljivo in temeljito opravlja svoje delo. Pri tem je priključek za sesalno cev, integriran v glavi naprave in omogoča maksimalen izkoristek volumna rezervoarja. Tako je mnogostranski in za rokovanje enostavni NT 22/1 Ap Te idealni spremljevalec pri instalacijskih in renovacijskih delih, pri čiščenju stavb in mnogih drugih industrijskih namenih.
Značilnosti in prednosti
Majhna teža in kompaktne dimenzijeStroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Polavtomatsko čiščenje filtra ApOptimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb. Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
PES filter odporen na vlagoPreprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Vtičnica za električna orodja (z avtomatskim zagonom)
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|22
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1300
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,298
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 480
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
- Priključen adapter za električno orodje
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealna naprava za lahke do srednje težke naloge čiščenja pri mnogih obrtniških področjih uporabe.
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.