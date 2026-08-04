Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 22/1 Ap Te L
Popoln za obrtnike: mokri in suhi sesalnik NT 22/1 Ap z vtičnico (s funkcijo samodejnega zagona), močno sesalno močjo in polavtomatskim sistemom čiščenja. Kompaktna, lahka osnovna naprava.
Obrtniki bodo resnično cenili to majhno moč. Naš mokri in suhi sesalnik NT 22/1 Ap Te ima vtičnico s funkcijo samodejnega zagona za električna orodja, je zelo lahek in zato vedno priročen za transport ter navduši med lažjim do zmernim čiščenjem s svojo močno sesalno močjo. Naj gre za prah, grobo umazanijo ali tekočine: zahvaljujoč polavtomatskemu sistemu čiščenja filtrov in na vlago odpornemu kartušnemu filtru PES svoje delo opravlja zanesljivo in temeljito. Tukaj priključek za sesalno cev, ki je vgrajen neposredno v glavo naprave, omogoča maksimalen izkoristek kapacitete posode. To pomeni, da je enostaven za uporabo in vsestranski NT 22/1 Ap Te idealen spremljevalec za inštalacijska in obnovitvena dela, čiščenje stavb in številne druge komercialne aplikacije.
Značilnosti in prednosti
Majhna teža in kompaktne dimenzijeStroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Polavtomatsko čiščenje filtra ApOptimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb. Omogoča stalno visoko zmogljivost filtra in sesalno moč. Dizajn, ki prihrani čas in daljša življenjska doba filtra.
PES filter odporen na vlagoPreprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Vtičnica za električna orodja (z avtomatskim zagonom)
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Prostornina posode (l)
|22
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|1300
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|6
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,15
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,648
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 480
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Količina filter vrečk: 5 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
- Priključen adapter za električno orodje
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
Področja uporabe
- Idealna naprava za lahke do srednje težke naloge čiščenja pri mnogih obrtniških področjih uporabe.
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
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