Obrtniki bodo resnično cenili to majhno moč. Naš mokri in suhi sesalnik NT 22/1 Ap Te ima vtičnico s funkcijo samodejnega zagona za električna orodja, je zelo lahek in zato vedno priročen za transport ter navduši med lažjim do zmernim čiščenjem s svojo močno sesalno močjo. Naj gre za prah, grobo umazanijo ali tekočine: zahvaljujoč polavtomatskemu sistemu čiščenja filtrov in na vlago odpornemu kartušnemu filtru PES svoje delo opravlja zanesljivo in temeljito. Tukaj priključek za sesalno cev, ki je vgrajen neposredno v glavo naprave, omogoča maksimalen izkoristek kapacitete posode. To pomeni, da je enostaven za uporabo in vsestranski NT 22/1 Ap Te idealen spremljevalec za inštalacijska in obnovitvena dela, čiščenje stavb in številne druge komercialne aplikacije.