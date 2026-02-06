NT 20/1 Me Classic je robusten, kompakten sesalnik za mokro in suho sesanje iz serije NT Classic. Stroj je opremljen z 20-litrsko posodo in navdušuje s konceptom enostavnega servisiranja, nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter zanesljivo filtrirno tehnologijo. S svojo močno 1.500 W turbino sesalnik z lahkoto očisti vse vrste umazanije. Stroj je idealen za majhne količine tekočin, grobo umazanijo in prah.