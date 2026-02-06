Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 20/1 Me Classic Edition
Robusten, kompakten mokro-suhi sesalnik NT 20/1 Me Classic z 20-litrsko posodo zanesljivo odstrani vse vrste umazanije.
NT 20/1 Me Classic je robusten, kompakten sesalnik za mokro in suho sesanje iz serije NT Classic. Stroj je opremljen z 20-litrsko posodo in navdušuje s konceptom enostavnega servisiranja, nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter zanesljivo filtrirno tehnologijo. S svojo močno 1.500 W turbino sesalnik z lahkoto očisti vse vrste umazanije. Stroj je idealen za majhne količine tekočin, grobo umazanijo in prah.
Značilnosti in prednosti
Kompakten, robusten in mobilenOdlična stabilnost, enostavno manevriranje in udoben transport zahvaljujoč njegovi vitki obliki in 4 koleščkom. Odbijač nudi ustrezno zaščito sesalnika in njegove opreme.
Odlična sesalna močNaprave NT Classic z zmogljivo 1500 W turbino zanesljivo odstranijo najrazličnejše umazanije. Za odlične rezultate čiščenja.
Storitev in udobjeSenzacionalno hitro: Easy Service Concept omogoča odstranitev turbine v samo 44 sekundah. Hitra menjava turbine ne le prihrani ogromno časa, ampak tudi stroške.
Učinkovitost kljub minimalizmu
- Stroji z enim motorjem NT Classic so opremljeni s preizkušenimi kartušnimi filtri Kärcher.
- Kartušni filter omogoča dolgotrajno sesanje brez filtrske vrečke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Prostornina posode (l)
|20
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1500
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|6,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|78
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|375 x 360 x 520
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim nastavkom
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
- Posoda iz nerjavnega jekla
Področja uporabe
- Za pobiranje tekočin, grobe umazanije in prahu na vseh trdih površinah ter za čiščenje notranjosti avtomobila.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.