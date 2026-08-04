Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 27/1 Advanced
NT 27/1 Advanced je zmogljiv sesalnik za mokro in suho sesanje s plastično posodo in velikim kartušnim filtrom za profesionalno uporabo. Je še posebej kompakten in serijsko opremljen z uporabnimi dodatki.
NT 27/1 Advanced je kompakten, zelo okreten in uporabniku prijazen sesalnik za mokro in suho sesanje za vsestransko komercialno uporabo. Njegov močan ventilator zagotavlja ogromno sesalno moč. Naprava je opremljena z velikim kartušnim filtrom. Mehanski plovni sistem prekine sesanje takoj, ko je posoda napolnjena do maksimalne prostornine, da se prepreči prelivanje. Praktični sistem sponk zagotavlja hitro in enostavno menjavo nastavkov. Pet gladko tekočih vrtljivih kolesc zagotavlja odlično okretnost in trdno stabilnost. Zgornji del pokrova ventilatorja ima praktično ravno površino, podobno pladnju, za shranjevanje drobnarij. Celotno ohišje je izdelano iz plastike, odporne proti udarcem. Naprava ima tudi držala za dodatke in kavelj za shranjevanje napajalnega kabla. Ergonomsko oblikovan ročaj za nošenje omogoča enostavno in priročno prenašanje naprave, skupaj z vso dodatno opremo. NT 27/1 Advanced ima zaščito pred udarci z vseh strani, ki ščiti napravo, stene, opremo in pohištvo pred poškodbami.
Značilnosti in prednosti
Vgrajeno shranjevanje priboraUdobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata. Sesalne cevi in dodatki so zanesljivo in priročno shranjeni na napravi, kjer jih imate vedno pri roki.
PES filter odporen na vlagoPreprosto preklapljanje med delovanjem mokrega in suhega sesalnika. Kartušnega filtra PES pred uporabo ni treba sušiti. Trajnost: kartušni filter PES je pralen.
Stabilne zaporne vezice iz kovinePosebej robustna kovinska zapirala se zdaj zapirajo še bolj zanesljivo.
Robusten odbijač
- Odbijač nudi ustrezno zaščito sesalnika in njegove opreme.
Plavajoči sistem
- Sesalna moč ostane na visoki ravni.
- Sistem s plovcem prekine sesalni tok, ko je dosežena največja kapaciteta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|67
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Prostornina posode (l)
|27
|Material posode
|Plastika
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 420 x 525
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Kartušni filter: PES
Oprema
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: II
- Zavora vrtljivega kolesa
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za mokro in suho sesanje
Dodatna oprema
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