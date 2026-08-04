NT 27/1 Advanced je kompakten, zelo okreten in uporabniku prijazen sesalnik za mokro in suho sesanje za vsestransko komercialno uporabo. Njegov močan ventilator zagotavlja ogromno sesalno moč. Naprava je opremljena z velikim kartušnim filtrom. Mehanski plovni sistem prekine sesanje takoj, ko je posoda napolnjena do maksimalne prostornine, da se prepreči prelivanje. Praktični sistem sponk zagotavlja hitro in enostavno menjavo nastavkov. Pet gladko tekočih vrtljivih kolesc zagotavlja odlično okretnost in trdno stabilnost. Zgornji del pokrova ventilatorja ima praktično ravno površino, podobno pladnju, za shranjevanje drobnarij. Celotno ohišje je izdelano iz plastike, odporne proti udarcem. Naprava ima tudi držala za dodatke in kavelj za shranjevanje napajalnega kabla. Ergonomsko oblikovan ročaj za nošenje omogoča enostavno in priročno prenašanje naprave, skupaj z vso dodatno opremo. NT 27/1 Advanced ima zaščito pred udarci z vseh strani, ki ščiti napravo, stene, opremo in pohištvo pred poškodbami.