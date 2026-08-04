Dosedanje filtrirne sisteme je lesni in vlakneni prah hitro zamašil. Pri našem mokrem/suhem sesalniku NT 40/1 Tact Te M seveda ni tako, saj je zasnovan posebej za zahteve lesnopredelovalnih obratov in lahko obvlada doslej največje količine lesnega prahu ob hkratni 99,9-odstotni učinkovitosti filtriranja. To je mogoče zaradi simbioze med inovativnim svečastim filtrom s povsem samodejnim čiščenjem filtra ter učinkovitim nadzorom in krmiljenjem čiščenja filtra ter sesalne moči s pomočjo senzorsko krmiljenje elektronike. Pri tem je brez težav mogoče neposredno odsesavanje pri električnem orodju, ki povzroča prašenje, zaradi integrirane vtičnice za naprave s samodejnim zagonom in celovitega antistatičnega sistema (vključno s prevodnim priborom). NT 40/1 Tact Te M je poleg tega opremljen z ergonomskim ročajem za potiskanje in robustno 40-litrsko posodo, zato je še posebej primeren za uporabo v delavnicah, mizarskih obratih in industrijskih obratih.