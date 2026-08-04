Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 40/1 Tact Te M *EU
Specialist za velike količine lesnega prahu: naš mokri/suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te M z svečastim filtrom, povsem samodejnim čiščenjem filtra, 40-litrsko posodo in ročajem za potiskanje.
Dosedanje filtrirne sisteme je lesni in vlakneni prah hitro zamašil. Pri našem mokrem/suhem sesalniku NT 40/1 Tact Te M seveda ni tako, saj je zasnovan posebej za zahteve lesnopredelovalnih obratov in lahko obvlada doslej največje količine lesnega prahu ob hkratni 99,9-odstotni učinkovitosti filtriranja. To je mogoče zaradi simbioze med inovativnim svečastim filtrom s povsem samodejnim čiščenjem filtra ter učinkovitim nadzorom in krmiljenjem čiščenja filtra ter sesalne moči s pomočjo senzorsko krmiljenje elektronike. Pri tem je brez težav mogoče neposredno odsesavanje pri električnem orodju, ki povzroča prašenje, zaradi integrirane vtičnice za naprave s samodejnim zagonom in celovitega antistatičnega sistema (vključno s prevodnim priborom). NT 40/1 Tact Te M je poleg tega opremljen z ergonomskim ročajem za potiskanje in robustno 40-litrsko posodo, zato je še posebej primeren za uporabo v delavnicah, mizarskih obratih in industrijskih obratih.
Značilnosti in prednosti
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom Tact
- Zagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe.
- Zmanjšana emisija hrupa.
Svečasti filter, odobren za razred prahu M
- Svečasti filter zanesljivo preprečuje zamašitve filtra.
- Stopnja izločanja 99,9 odstotka pri sesanju večjih količin vlaknastega in lesnega prahu.
ACD certifikat
- Odobreno za sesanje vnetljivega prahu.
- Certificirano v skladu z IEC 60335-2-69:2021.
- Povečana varnost uporabnika.
Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.
- Ščiti zdravje pred vdihljivimi delci.
- Testirano v skladu z razredom prahu M.
Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom
- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostatičnega naboja.
- Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.
Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom
- Električno orodje se enostavno poveže s sesalnikom.
- Enostavno upravljanje zahvaljujoč funkciji samodejnega vklopa/izklopa.
- Energijsko učinkovit: sesalnik se samodejno izklopi.
Varnostni sesalnik za prah razreda M
- Učinkovitost filtracije 99,9 %.
- Elektronski nadzor volumskega pretoka.
- Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
Filtriranje s hladnim zrakom
- Podaljša življenjsko dobo turbine.
Adapter za električno orodje
- Omogoča vrtanje, žaganje ali brušenje brez prahu z električnim orodjem.
- Prihaja z gumijastim nastavkom in lažnim zračnim vrtljivim obročem.
- Vrtljiv obroč za nastavitev sesalne moči.
Ergonomski potisni ročaj
- Ergonomska zasnova omogoča udoben transport naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Prostornina posode (l)
|40
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,816
|Mere (D × Š × V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 500 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Leseni filtrirni filter
- Potisni lok
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu M za vse drobne prašne delce
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- V delavnicah, na primer v kamnu ali lesu, kot tudi v lesni industriji
- Za odsesavanje vseh vrst kamenega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
- Primerno za sesanje vnetljivega prahu v skladu s standardom ACD IEC 60335-2-69:2021 (Aparat za sesanje vnetljivega prahu)
Dodatna oprema
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