Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22 je certificiran v skladu z EU zavezujočo direktivo ATEX 2014/34/EU s strani neodvisnega in priznanega inštituta za testiranje IBExU za odstranjevanje gorljivega in drugega prahu razreda H v eksplozivnih območjih. cone 22. Zmogljiv brezkrtačni EC motor zagotavlja življenjsko dobo 5000 ur. Eksplozijsko odporen mokri in suhi sesalnik ima popolnoma ozemljeno zasnovo, ustrezni električno prevodni dodatki pa preprečujejo elektrostatično razelektritev. Zahvaljujoč 75-litrski posodi iz nerjavečega jekla in robustnemu ohišju z nastavljivim potisnim ročajem je mogoče velike količine prahu, grobe umazanije ali tekočin enostavno odstraniti iz nevarnega območja. Komplet varnostnih filtrov zagotavlja varno odlaganje posesanega materiala. V obsegu dobave NT 75/1 Me Ec H Z22 je vključen varnostni ploščati nagubani filter za prah razreda H, ki je zaradi posebne prevleke iz PTFE še posebej odporen in dolgotrajen ter poleg tega zagotavlja zmogljivost zadrževanja prahu za 99,995 %.