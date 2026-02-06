Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/1 Me Ec H Z22
Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22 razreda prahu H, certificiran v skladu z direktivo ATEX 2014/34/EU, je primeren za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih, označenih kot cona 22.
Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22 je certificiran v skladu z EU zavezujočo direktivo ATEX 2014/34/EU s strani neodvisnega in priznanega inštituta za testiranje IBExU za odstranjevanje gorljivega in drugega prahu razreda H v eksplozivnih območjih. cone 22. Zmogljiv brezkrtačni EC motor zagotavlja življenjsko dobo 5000 ur. Eksplozijsko odporen mokri in suhi sesalnik ima popolnoma ozemljeno zasnovo, ustrezni električno prevodni dodatki pa preprečujejo elektrostatično razelektritev. Zahvaljujoč 75-litrski posodi iz nerjavečega jekla in robustnemu ohišju z nastavljivim potisnim ročajem je mogoče velike količine prahu, grobe umazanije ali tekočin enostavno odstraniti iz nevarnega območja. Komplet varnostnih filtrov zagotavlja varno odlaganje posesanega materiala. V obsegu dobave NT 75/1 Me Ec H Z22 je vključen varnostni ploščati nagubani filter za prah razreda H, ki je zaradi posebne prevleke iz PTFE še posebej odporen in dolgotrajen ter poleg tega zagotavlja zmogljivost zadrževanja prahu za 99,995 %.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za cono 22, kot je opredeljeno v Direktivi ATEX 2014/34/EU (inštitut za testiranje IBExU)
Brezkrtačni pogon EC
Antistatični sistem
Varnostni ploščati nagubani filter
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Prostornina posode (l)
|75
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1000
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|76
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|25,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|31,859
|Mere (D × Š × V) (mm)
|695 x 540 x 1012
Obseg dobave
- Varnostna filtrska vrečka: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Posoda iz nerjavnega jekla
- Ploščati filter: Steklena vlakna
- Potisni lok
Oprema
- Antistatični sistem
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Razred prahu: H
- Material posode: Nerjaveče jeklo
Področja uporabe
- Varen sesalnik za uporabo v coni 22 potencialno eksplozivnih območij
- Varnostni sesalnik razreda prahu H za varno odstranjevanje prahu, ki ogrožava zdravje in povzroča rak.
Dodatna oprema
