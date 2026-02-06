Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22, ki je certificiran v skladu z EU zavezujočo direktivo ATEX 2014/34/EU s strani neodvisnega in priznanega inštituta za testiranje IBExU, je primeren za odstranjevanje gorljivega in drugega prahu razreda prahu M v eksplozivna območja cone 22. Brezkrtačni EC motor zagotavlja življenjsko dobo 5000 ur. Popolnoma ozemljena zasnova in ustrezni prevodni dodatki učinkovito preprečujejo elektrostatično razelektritev. Zahvaljujoč 75-litrski posodi iz nerjavečega jekla in robustnemu ohišju z nastavljivim potisnim ročajem lahko velike količine prahu, grobe umazanije ali tekočin enostavno odstranite iz nevarnega območja, preden jih varno odstranite. NT 75/1 Me Ec M Z22 ima Wet & Dry ravno naguban filter za prah razreda M, ki zagotavlja stopnjo zadrževanja prahu 99,9 odstotkov in je primeren tudi za sesanje tekočin. Sesalnik za mokro in suho sesanje je po potrebi primeren in odobren tudi za uporabo brez filtrirne vrečke ali vrečke za odlaganje – za to je treba uporabiti izbirni kartušni filter Wood, ki je posebej razvit za sesanje vlaknastega prahu brez filtrirne vrečke.