Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/1 Me Ec M Z22
Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec M Z22 razreda prahu M je certificiran v skladu z ATEX direktivo 2014/34/EU (testni inštitut IBExU) za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih, označenih kot cona 22.
Varnostni sesalnik NT 75/1 Me Ec H Z22, ki je certificiran v skladu z EU zavezujočo direktivo ATEX 2014/34/EU s strani neodvisnega in priznanega inštituta za testiranje IBExU, je primeren za odstranjevanje gorljivega in drugega prahu razreda prahu M v eksplozivna območja cone 22. Brezkrtačni EC motor zagotavlja življenjsko dobo 5000 ur. Popolnoma ozemljena zasnova in ustrezni prevodni dodatki učinkovito preprečujejo elektrostatično razelektritev. Zahvaljujoč 75-litrski posodi iz nerjavečega jekla in robustnemu ohišju z nastavljivim potisnim ročajem lahko velike količine prahu, grobe umazanije ali tekočin enostavno odstranite iz nevarnega območja, preden jih varno odstranite. NT 75/1 Me Ec M Z22 ima Wet & Dry ravno naguban filter za prah razreda M, ki zagotavlja stopnjo zadrževanja prahu 99,9 odstotkov in je primeren tudi za sesanje tekočin. Sesalnik za mokro in suho sesanje je po potrebi primeren in odobren tudi za uporabo brez filtrirne vrečke ali vrečke za odlaganje – za to je treba uporabiti izbirni kartušni filter Wood, ki je posebej razvit za sesanje vlaknastega prahu brez filtrirne vrečke.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za cono 22, kot je opredeljeno v Direktivi ATEX 2014/34/EU (inštitut za testiranje IBExU)Najvišja stopnja varnosti uporabnika v potencialno eksplozivnih območjih cone 22. Primerno za odstranjevanje prahu razreda M.
Brezkrtačni pogon ECVisoka odpornost proti obrabi in dolga življenjska doba (5000 ur).
Antistatični sistemNeprekinjen antistatični sistem z električno prevodnimi dodatki.
Wet & Dry ploščati nagubani filter
- Ploščat naguban PES filter za razreda prahu M zanesljivo zadrži 99,9 % vseh delcev.
- Filter iz materiala PES, odpornega na vlago.
- Odobreno za sesanje prahu razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Prostornina posode (l)
|75
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1000
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 40
|Dolžina kabla (m)
|10
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|76
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|25,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|31,859
|Mere (D × Š × V) (mm)
|695 x 540 x 1012
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 4 m
- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Posoda iz nerjavnega jekla
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Potisni lok
Oprema
- Antistatični sistem
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Razred prahu: M
- Material posode: Nerjaveče jeklo
Področja uporabe
- Varen sesalnik za uporabo v coni 22 potencialno eksplozivnih območij
- Odobreno za razreda prahu L in M
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.