Prvi Kärcherjev sesalnik razreda H v tem velikostnem razredu. S premišljeno zasnovo polne velikosti NT 75/1 Tact ponuja vrhunsko varnost pri odstranjevanju nevarnega prahu. Ta mokro-suhi sesalnik je opremljen s sistemom Tact in 75-litrsko posodo iz nerjavnega jekla, zato v celoti izpolnjuje zakonske zahteve za varnostne sesalnike za prah razreda H in je odobren celo za pobiranje azbesta (skladno s TRGS 519). Samodejno nadzira hitrost zraka, pri čemer se oglasi zvočni alarm, če hitrost pade pod mejno vrednost 20 m/s. Glavni filter razreda H omogoča 99,995 % učinkovitost filtriranja. Vključeni komplet varnostnih filtrov zagotavlja odstranjevanje brez prašenja.