Sesalnik za suho/mokro sesanje NT 75/1 Tact Me Te H
Profesionalni mokro-suhi sesalnik s trpežno 75-litrsko posodo iz nerjavnega jekla za prah razreda H, ki je škodljiv za zdravje (vključno z azbestom). S funkcijo Te za priključitev električnega orodja.
Prvi Kärcherjev sesalnik razreda H v tem velikostnem razredu. S premišljeno zasnovo polne velikosti NT 75/1 Tact ponuja vrhunsko varnost pri odstranjevanju nevarnega prahu. Ta mokro-suhi sesalnik je opremljen s sistemom Tact in 75-litrsko posodo iz nerjavnega jekla, zato v celoti izpolnjuje zakonske zahteve za varnostne sesalnike za prah razreda H in je odobren celo za pobiranje azbesta (skladno s TRGS 519). Samodejno nadzira hitrost zraka, pri čemer se oglasi zvočni alarm, če hitrost pade pod mejno vrednost 20 m/s. Glavni filter razreda H omogoča 99,995 % učinkovitost filtriranja. Vključeni komplet varnostnih filtrov zagotavlja odstranjevanje brez prašenja.
Značilnosti in prednosti
Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom TactZagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra. Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe. Zmanjšana emisija hrupa.
Ustreza zahtevam preizkušanja razreda prahu H z dodatnim preizkušanjem "Azbest" po TRGS 519Za prah, ki vsebuje azbest se v Nemčiji smejo uporabljati samo varnostni sesalniki s tem dovoljenjem.
Stikalo za izbiro ceviPremer sesalne cevi, ki je priključena na napravo, lahko nastavite na upravljalni plošči.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|75
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1000
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|10
|Material kabla
|Guma
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|24,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 540 x 925
Obseg dobave
- Varnostna filtrska vrečka: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalne cevi: 2.5 m
- Vrsta sesalne cevi: s komolcem (EL)
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Material filtrske vrečke: Papir
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 360 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: HEPA-14 (H14)
- Potisni lok
Oprema
- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: H
- Material posode: Nerjaveče jeklo
Video posnetki
Področja uporabe
- Varnostni sesalnik razreda prahu H za varno odstranjevanje prahu, ki ogrožava zdravje in povzroča rak.
- Za sesanje finega prahu in grobe umazanije
- Za sesanje tekočin in mokre umazanije
Dodatna oprema
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