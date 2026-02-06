Izjemno lahek, zmogljiv in z baterijskim napajanjem: je prvi sesalnik te vrste, ki se ponaša z nosilno težo na hrbtu le 4,5 kilograma. To je zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP, zaradi katerega je nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp kljub nizki teži še posebej robusten in trpežen. Ne glede na to, ali gre za šolske hišnike, obrtnike ali za uporabo v zasebnih gospodinjstvih – čiščenje na kraju samem in čiščenje stopnišč je brez trdega dela: zmogljiv nahrbtni sesalnik s 3-litrsko prostornino posode je odlična rešitev za čiščenje v tesnih prostorih. Medtem ko zmogljiva baterija Kärcher Battery Power zagotavlja dolg čas delovanja, ergonomski nosilni okvir razbremeni delo. BVL 3/1 Bp je s svojo praktično nadzorno ploščo na pasu za nadzor vseh pomembnih delovnih in dodatnih funkcij izjemno uporabniku prijazen in ga je mogoče upravljati brez napora. Brezkrtačni EC motor je tudi izjemno odporen proti obrabi. Poleg običajnih dodatkov so kot dodatna oprema na voljo tudi dodatne funkcije, kot je filter HEPA-14. Ko naročate to različico, upoštevajte, da je treba baterijo Kärcher Battery Power in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej.