Čiščenje v tesnih prostorih: ultra lahek, zmogljiv nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp z baterijskim napajanjem izstopa iz množice po robustnem EPP materialu.
Izjemno lahek, zmogljiv in z baterijskim napajanjem: je prvi sesalnik te vrste, ki se ponaša z nosilno težo na hrbtu le 4,5 kilograma. To je zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP, zaradi katerega je nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp kljub nizki teži še posebej robusten in trpežen. Ne glede na to, ali gre za šolske hišnike, obrtnike ali za uporabo v zasebnih gospodinjstvih – čiščenje na kraju samem in čiščenje stopnišč je brez trdega dela: zmogljiv nahrbtni sesalnik s 3-litrsko prostornino posode je odlična rešitev za čiščenje v tesnih prostorih. Medtem ko zmogljiva baterija Kärcher Battery Power zagotavlja dolg čas delovanja, ergonomski nosilni okvir razbremeni delo. BVL 3/1 Bp je s svojo praktično nadzorno ploščo na pasu za nadzor vseh pomembnih delovnih in dodatnih funkcij izjemno uporabniku prijazen in ga je mogoče upravljati brez napora. Brezkrtačni EC motor je tudi izjemno odporen proti obrabi. Poleg običajnih dodatkov so kot dodatna oprema na voljo tudi dodatne funkcije, kot je filter HEPA-14. Ko naročate to različico, upoštevajte, da je treba baterijo Kärcher Battery Power in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Ultra lahek brezžični nahrbtni sesalnikIzdelano iz izjemno lahkega, inovativnega EPP (ekspandiranega polipropilena). Omogoča ergonomsko delo. Omogoča enostaven transport.
Zelo inovativen EPP (ekspandiran polipropilen)Posebej robusten in izjemno dolgotrajen. Ultra lahek. Izjemno okolju prijazen, saj ga je mogoče 100-odstotno reciklirati.
Izjemna ergonomijaNosilni okvir deuter® je izjemno udoben tudi pri daljši uporabi. Nadzorna plošča za pasom omogoča praktično upravljanje in nadziranje vseh funkcij. Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.
Brezkrtačni pogon EC
- Visoka odpornost na obrabo in dolga življenjska doba.
- Omogoča dolgotrajno uporabo ter povečuje učinkovitost in produktivnost.
eco!efficiency način
- Stopnja eco!efficiency znižuje porabo energije in glasnost delovanja naprave ter omogoča daljšo življenjsko dobo baterije.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
- Izboljša produktivnost in varnost pri delu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Prostornina posode (l)
|3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Zračni tok (l/s)
|35,4
|Nominalna moč (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 120 (5,0 Ah) / pribl. 130 (6,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / max. 52 (5,0 Ah) Način napajanja: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency način: / max. 73 (7,5 Ah) Način napajanja: / max. 41 (7,5 Ah)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,57
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 317 x 450
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 1 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim nastavkom
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material: aluminij
- Preklopna talna šoba
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
Oprema
- eco!efficiency način
- Nosilni okvir
Področja uporabe
- Primerno za hišnike v šoli
- Idealno tudi za trgovce
- Idealno za zasebna gospodinjstva
- Enostavno čiščenje stopnic
- Čiščenje točk
