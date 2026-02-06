Naš ultra lahek, zmogljiv in baterijski nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp je prvi sesalnik, ki zaradi inovativnega materiala EPP tehta manj kot 4,6 kg (nosilna teža na hrbtni strani) in katerega lastnosti materiala hkrati omogoča robustnost in vzdržljivost. Z močjo 500 vatov, dolgim ​​časom delovanja baterije in 5-litrsko posodo je nahrbtni sesalnik prva izbira povsod, kjer ozki prostori otežujejo čiščenje – bodisi v kinu, na letalu, v avtobusih in vlakih, za čiščenje pisarn ali na stopnicah. Ergonomski nosilni okvir in prefinjeno upravljanje z vsemi pomembnimi upravljalnimi in dodatnimi funkcijami, ki jih upravljate preko nadzorne plošče na pasu, ter enostavno rokovanje z ločenimi dizajni za desničarje in levičarje zagotavljajo priročno delo brez napora. Brezkrtačni EC pogon je tudi izjemno odporen na obrabo. Zraven so priloženi različni dodatki. Opcijsko je na voljo tudi filter HEPA-14. Pri naročilu upoštevajte, da je treba za to različico stroja zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti ločeno.