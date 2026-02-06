BVL 5/1 Bp
Izjemno lahek in izjemno robusten zahvaljujoč inovativnemu materialu EPP: Zmogljiv in dolgotrajen akumulatorski nahrbtnik BVL 5/1 Bp iz Kärcherja za čiščenje v najožjih prostorih.
Naš ultra lahek, zmogljiv in baterijski nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp je prvi sesalnik, ki zaradi inovativnega materiala EPP tehta manj kot 4,6 kg (nosilna teža na hrbtni strani) in katerega lastnosti materiala hkrati omogoča robustnost in vzdržljivost. Z močjo 500 vatov, dolgim časom delovanja baterije in 5-litrsko posodo je nahrbtni sesalnik prva izbira povsod, kjer ozki prostori otežujejo čiščenje – bodisi v kinu, na letalu, v avtobusih in vlakih, za čiščenje pisarn ali na stopnicah. Ergonomski nosilni okvir in prefinjeno upravljanje z vsemi pomembnimi upravljalnimi in dodatnimi funkcijami, ki jih upravljate preko nadzorne plošče na pasu, ter enostavno rokovanje z ločenimi dizajni za desničarje in levičarje zagotavljajo priročno delo brez napora. Brezkrtačni EC pogon je tudi izjemno odporen na obrabo. Zraven so priloženi različni dodatki. Opcijsko je na voljo tudi filter HEPA-14. Pri naročilu upoštevajte, da je treba za to različico stroja zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti ločeno.
Značilnosti in prednosti
Ultra lahek brezžični nahrbtni sesalnikIzdelano iz izjemno lahkega, inovativnega EPP (ekspandiranega polipropilena). Omogoča ergonomsko delo. Omogoča enostaven transport.
Zelo inovativen EPP (ekspandiran polipropilen)Posebej robusten in izjemno dolgotrajen. Ultra lahek. Izjemno okolju prijazen, saj ga je mogoče 100-odstotno reciklirati.
Izjemna ergonomijaNosilni okvir je izjemno udoben tudi pri daljši uporabi. Nadzorna plošča za pasom omogoča praktično upravljanje in nadziranje vseh funkcij. Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.
Brezkrtačni pogon EC
- Visoka odpornost na obrabo in dolga življenjska doba.
- Omogoča dolgotrajno uporabo ter povečuje učinkovitost in produktivnost.
eco!efficiency način
- Stopnja eco!efficiency znižuje porabo energije in glasnost delovanja naprave ter omogoča daljšo življenjsko dobo baterije.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
- Izboljša produktivnost in varnost pri delu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Prostornina posode (l)
|5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 150 (6,0 Ah) / pribl. 200 (7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / max. 50 (6,0 Ah) Način napajanja: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency način: / max. 64 (7,5 Ah) Način napajanja: / max. 30 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 320 x 510
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 1 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim nastavkom
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material: Jeklo, kromirano
- Preklopna talna šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
Oprema
- eco!efficiency način
- Nosilni okvir
Video posnetki
Področja uporabe
- Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.
- Idealno v hotelih in restavracijah, v maloprodaji, v kinematografih ali gledališčih
- Priročno za gradnjo izvajalcev storitev v pisarnah, na hodnikih in na stopnicah
