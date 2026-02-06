LVS 1/1 Bp
Baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/1 Bp z odlično sesalno močjo zaradi ciklonske filtracijske tehnologije. Tristopenjska nastavljiva sesalna moč, filter HEPA 13, talna šoba.
Robustni baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/1 Bp ponuja odlično sesalno moč in učinkovito odstranjuje prah in umazanijo. Kärcherjeva ciklonska filtrirna tehnologija ohranja sesalno moč konstantno visoko. Brezžični, kompakten in okreten sesalnik je idealen za točkovno čiščenje v hotelih, gostinstvu, trgovini in čiščenju stavb. Zaradi neomejene svobode gibanja je odličen tudi za čiščenje stopnic. Vgrajen filter HEPA 13 zagotavlja najvišje higienske standarde. Sesalno moč je mogoče nastaviti v treh stopnjah in v le nekaj preprostih korakih se cilindrični sesalnik spremeni v ročni sesalnik za oblazinjeno pohištvo in različne druge površine. Posoda za odpadke ne potrebuje filter vrečk, kar prihrani stroške in je trajnostna. Izpraznite jo lahko hitro in higiensko – brez neposrednega stika z umazanijo. Z zmogljivimi 18-voltnimi polnilnimi baterijami Kärcher dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. Praktični nosilec zagotavlja, da je priložena šoba za špranje vedno pri roki. Opomba: baterija in hitri polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej. Veliko izbiro šob in dodatkov (DN 35) je mogoče naročiti kot dodatno opremo.
Značilnosti in prednosti
Profesionalna kakovost: posebej robusten in vzdržljivEdinstvena tehnologija ciklonskega filtra za konstantno visoko sesalno moč. Brezkrtačni EC motor za dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost proti obrabi. Inovativen in časovno prihranek: enostaven za vzdrževanje filtrirni sistem.
Popoln učinek čiščenjaČiščenje glede na potrebe: izbirate lahko med tremi različnimi načini čiščenja. Učinkovito odstrani prah in umazanijo z vseh površin. Idealen za čiščenje točkovnih površin. Delovanje na baterije za neomejeno svobodo gibanja.
Visoko učinkovit filter HEPA 13Za najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih. Visoka stopnja filtriranja in ločevanja 99,95% zadrži najmanjše delce.
Prilagodljivo čiščenje: trije načini delovanja, med katerimi lahko izbirate
- Način moči, standardni način ali način eco!efficiency.
- Izberite sesalno moč glede na namen čiščenja.
- Način eco!efficiency: trajnosten in podaljša čas delovanja baterije.
Praktična posoda za odpadke
- Filtrirne vrečke niso potrebne: trajnosten in zmanjšuje nepotrebne stroške.
- Hitro in enostavno ga je mogoče izprazniti, ne da bi prišel v neposreden stik z umazanijo.
- Prozorna posoda pomeni, da je nivo napolnjenosti ves čas viden.
Raznolike možnosti uporabe
- Obsežna izbira dodatne opreme v DN 35, ki jo je mogoče naročiti kot dodatno opremo.
- Primerno za različne talne obloge, oblazinjeno pohištvo in druge površine.
- Uporablja se lahko fleksibilno kot ročni ali cilindrični sesalnik.
Pasivna talna šoba širine 22 cm
- Lasje in umazanija se ne naberejo v talni šobi.
- Prihrani čas pri vzdrževanju in odstranjevanju dlak.
- Poveča učinkovitost čiščenja in skrajša čas čiščenja.
Stensko držalo
- Prihrani prostor in je enostaven za shranjevanje.
- Varno shranjevanje sesalnika.
- Vedno pri roki.
Držalo za dodatke
- Priložena šoba za špranje je vedno pri roki.
- Za udoben transport - tudi čez stopnice.
- Varen in priročen transport stroja, vključno z dodatki.
Popolna prilagodljivost znotraj platforme Kärcher 18 V
- Združljivo z vsemi 18 V baterijami Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktičen prikaz preostalega časa delovanja na sami bateriji.
- Zamenjava baterije je hitra in enostavna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Prostornina posode (l)
|0,35
|Material posode
|Plastika
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Zračni tok (l/s)
|12
|Nominalna moč (W)
|230
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / pribl. 60 (5,0 Ah) Način napajanja: / pribl. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency način: / pribl. 35 (3,0 Ah) Način napajanja: / pribl. 12 (3,0 Ah)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,889
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1100 x 220 x 175
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Količina sesalnih cevi: 1 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 509 mm
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 in
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Talna šoba
- Ozka šoba
- Zaščitni filter motorja
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Držalo za dodatke
- Stensko držalo
Oprema
- eco!efficiency način
Video posnetki
Področja uporabe
- Za temeljito čiščenje vseh talnih površin – od trdih do tekstilnih talnih oblog
- Priročno za gradnjo izvajalcev storitev v pisarnah, na hodnikih in na stopnicah
- Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.
- Idealno v hotelih in restavracijah, v maloprodaji, v kinematografih ali gledališčih
- Posebej zasnovan za temeljito čiščenje notranjosti vozila
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.