Robustni baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/1 Bp ponuja odlično sesalno moč in učinkovito odstranjuje prah in umazanijo. Kärcherjeva ciklonska filtrirna tehnologija ohranja sesalno moč konstantno visoko. Brezžični, kompakten in okreten sesalnik je idealen za točkovno čiščenje v hotelih, gostinstvu, trgovini in čiščenju stavb. Zaradi neomejene svobode gibanja je odličen tudi za čiščenje stopnic. Vgrajen filter HEPA 13 zagotavlja najvišje higienske standarde. Sesalno moč je mogoče nastaviti v treh stopnjah in v le nekaj preprostih korakih se cilindrični sesalnik spremeni v ročni sesalnik za oblazinjeno pohištvo in različne druge površine. Posoda za odpadke ne potrebuje filter vrečk, kar prihrani stroške in je trajnostna. Izpraznite jo lahko hitro in higiensko – brez neposrednega stika z umazanijo. Z zmogljivimi 18-voltnimi polnilnimi baterijami Kärcher dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. Praktični nosilec zagotavlja, da je priložena šoba za špranje vedno pri roki. Opomba: baterija in hitri polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej. Veliko izbiro šob in dodatkov (DN 35) je mogoče naročiti kot dodatno opremo.