LVS 1/2 Bp
Baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/2 Bp z odlično sesalno močjo zaradi ciklonske filtracijske tehnologije. Tristopenjska nastavljiva sesalna moč, filter HEPA 13, talna šoba.
Zmogljiv baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/2 Bp ponuja odlično sesalno moč. Ima šobo za špranje in aktivno šobo za tla za temeljito čiščenje vseh vrst tal in tekstilnih površin. Kärcherjeva ciklonska filtrirna tehnologija ohranja sesalno moč konstantno visoko. Zaradi kompaktne brezžične zasnove ter okretnosti in vsestranskosti je idealen za hotele, gostinstvo, trgovino na drobno in čiščenje stavb – popoln za točkovno čiščenje in zaradi neomejene svobode gibanja primeren tudi za stopnice. Vgrajeni filter HEPA 13 izpolnjuje najvišje higienske standarde. LVS 1/2 Bp je enostaven za uporabo: sesalno moč je mogoče nastaviti v treh stopnjah in v le nekaj preprostih korakih se cilindrični sesalnik spremeni v ročni sesalnik za oblazinjeno pohištvo in različne površine. Posoda za odpadke ne potrebuje filter vrečk, kar prihrani stroške in jo je mogoče higiensko izprazniti. Zahvaljujoč zmogljivim 36-voltnim polnilnim baterijam Kärcher dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. Opomba: baterija in hitri polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Profesionalna kakovost: posebej robusten in vzdržljivEdinstvena tehnologija ciklonskega filtra za konstantno visoko sesalno moč. Brezkrtačni EC motor za dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost proti obrabi. Inovativen in časovno prihranek: enostaven za vzdrževanje filtrirni sistem.
Popoln učinek čiščenjaČiščenje glede na potrebe: izbirate lahko med tremi različnimi načini čiščenja. Učinkovito odstrani prah in umazanijo z vseh površin. Idealen za čiščenje točkovnih površin. Neomejena svoboda gibanja in dolgo delovanje baterije zahvaljujoč 36 V bateriji.
Visoko učinkovit filter HEPA 13Za najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih. Visoka stopnja filtriranja in ločevanja 99,95% zadrži najmanjše delce. Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.
Prilagodljivo čiščenje: trije načini delovanja, med katerimi lahko izbirate
- Način moči, standardni način ali način eco!efficiency.
- Izberite sesalno moč glede na namen čiščenja.
- Način eco!efficiency: trajnosten in podaljša čas delovanja baterije.
Praktična posoda za odpadke
- Filtrirne vrečke niso potrebne: trajnosten in zmanjšuje nepotrebne stroške.
- Hitro in enostavno ga je mogoče izprazniti, ne da bi prišel v neposreden stik z umazanijo.
- Prozorna posoda pomeni, da je nivo polnjenja vedno viden.
Raznolike možnosti uporabe
- Primerno za različne talne obloge in površine.
- Uporablja se lahko fleksibilno kot ročni ali cilindrični sesalnik.
- Idealno tudi za čiščenje stopnic.
Aktivna talna šoba širine 25 cm
- Za globinsko čiščenje tekstilnih površin.
- Temeljito očisti vlakna tekstilnih talnih oblog in jih vidno zravna.
- Primerno tudi za temeljito čiščenje vseh vrst trdih površin.
Stensko držalo
- Prihrani prostor in je enostaven za shranjevanje.
- Varno shranjevanje sesalnika.
- Vedno pri roki.
Nosilec FlexoMate
- Prihrani prostor in je enostaven za shranjevanje.
- Varno shranjevanje sesalnika.
- Vedno pri roki.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Združljivo: vse 36 V baterije Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktičen prikaz preostalega časa delovanja na sami bateriji.
- Zamenjava baterije je hitra in enostavna.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Prostornina posode (l)
|0,35
|Material posode
|Plastika
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Zračni tok (l/s)
|15
|Nominalna moč (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / pribl. 80 (5,0 Ah) Način napajanja: / pribl. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency način: / pribl. 40 (2,5 Ah) Način napajanja: / pribl. 14 (2,5 Ah)
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,95
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,82
|Mere (D × Š × V) (mm)
|186 x 250 x 1150
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Količina sesalnih cevi: 1 Kos(i)
- Aktivna talna šoba
- Ozka šoba
- Zaščitni filter motorja
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Stensko držalo
Oprema
- eco!efficiency način
Video posnetki
Področja uporabe
- Za temeljito čiščenje vseh talnih površin – od trdih do tekstilnih talnih oblog
- Priročno za gradnjo izvajalcev storitev v pisarnah, na hodnikih in na stopnicah
- Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.
- Idealno v hotelih in restavracijah, v maloprodaji, v kinematografih ali gledališčih
- Posebej zasnovan za temeljito čiščenje notranjosti vozila
Dodatna oprema
