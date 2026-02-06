Zmogljiv baterijski sesalnik za suho sesanje LVS 1/2 Bp ponuja odlično sesalno moč. Ima šobo za špranje in aktivno šobo za tla za temeljito čiščenje vseh vrst tal in tekstilnih površin. Kärcherjeva ciklonska filtrirna tehnologija ohranja sesalno moč konstantno visoko. Zaradi kompaktne brezžične zasnove ter okretnosti in vsestranskosti je idealen za hotele, gostinstvo, trgovino na drobno in čiščenje stavb – popoln za točkovno čiščenje in zaradi neomejene svobode gibanja primeren tudi za stopnice. Vgrajeni filter HEPA 13 izpolnjuje najvišje higienske standarde. LVS 1/2 Bp je enostaven za uporabo: sesalno moč je mogoče nastaviti v treh stopnjah in v le nekaj preprostih korakih se cilindrični sesalnik spremeni v ročni sesalnik za oblazinjeno pohištvo in različne površine. Posoda za odpadke ne potrebuje filter vrečk, kar prihrani stroške in jo je mogoče higiensko izprazniti. Zahvaljujoč zmogljivim 36-voltnim polnilnim baterijam Kärcher dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. Opomba: baterija in hitri polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej.