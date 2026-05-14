CV 30/2 Bp s prostornino rezervoarja 3 litre je prvi baterijski krtačni sesalnik za profesionalno čiščenje vseh preprog in trdih površin. Zahvaljujoč samodejnemu zaznavanju tal se popolnoma prilagaja talni oblogi. Močna krtača temeljito očisti vlakna tekstilnih tal in jih vidno poravna. Kompaktna in okretna sesalna krtača na baterijski pogon zlahka čisti pod posteljo in pohištvom zahvaljujoč posebej nizkemu odmiku od tal. Zaradi tega je popoln za čistilno osebje pri čiščenju zgradb ali hotelskem sektorju. Druga prednost: hitra in higienska samočistilna funkcija valjčne krtače. Dlake, ki jih pobere valjčna krtača, se ločijo s pomočjo nožnega stikala, ostale pa se samodejno posesajo. CV 30/2 Bp ima uporabniku prijazen dizajn, ki ga odlikuje inovativen ročaj: stikalo za VKLOP/IZKLOP, način eco!efficiency in LED zaslon s prikazom preostalega časa delovanja baterije. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za to različico zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej. Opcijsko je na voljo zelo učinkovit filter HEPA-14.