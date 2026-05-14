Baterijski pokončni sesalnik s krtačo CV 30/2 Bp
Prvi profesionalni baterijski krtačni sesalnik za vse preproge in trde površine: CV 30/2 Bp. S samodejnim zaznavanjem tal, nizko oddaljenostjo od tal in funkcijo čiščenja krtač.
CV 30/2 Bp s prostornino rezervoarja 3 litre je prvi baterijski krtačni sesalnik za profesionalno čiščenje vseh preprog in trdih površin. Zahvaljujoč samodejnemu zaznavanju tal se popolnoma prilagaja talni oblogi. Močna krtača temeljito očisti vlakna tekstilnih tal in jih vidno poravna. Kompaktna in okretna sesalna krtača na baterijski pogon zlahka čisti pod posteljo in pohištvom zahvaljujoč posebej nizkemu odmiku od tal. Zaradi tega je popoln za čistilno osebje pri čiščenju zgradb ali hotelskem sektorju. Druga prednost: hitra in higienska samočistilna funkcija valjčne krtače. Dlake, ki jih pobere valjčna krtača, se ločijo s pomočjo nožnega stikala, ostale pa se samodejno posesajo. CV 30/2 Bp ima uporabniku prijazen dizajn, ki ga odlikuje inovativen ročaj: stikalo za VKLOP/IZKLOP, način eco!efficiency in LED zaslon s prikazom preostalega časa delovanja baterije. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za to različico zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej. Opcijsko je na voljo zelo učinkovit filter HEPA-14.
Značilnosti in prednosti
Samodejno zaznavanje talSamodejno prilagajanje učinkovitosti čiščenja posamezni površini. Vrhunski rezultati čiščenja na tekstilnih in trdih tleh.
Samočistilna funkcija valjčne krtače s pomočjo nožnega stikalaS krtačo pobrane dlake ločimo in posesamo. Hitro in učinkovito čiščenje valjčne krtače, ne da bi jo morali odstraniti. Brezkontaktno in zato posebej higienično čiščenje valjčne krtače.
Večnamenski, inovativen ročaj z LED zaslonomZ ergonomskim stikalom za VKLOP/IZKLOP. Z načinom eco!efficiency: podaljša čas delovanja baterije, zmanjša hrup pri delovanju. LED zaslon s praktičnim prikazom preostalega časa delovanja baterije.
Kompaktna oblika z zelo nizko oddaljenostjo od tal
- Fleksibilni sesalnik lahko postavite ravno na tla.
- Omogoča enostavno sesanje pod posteljami in drugim pohištvom.
36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power+
- Združljivo z vsemi 36 V baterijami Kärcher Battery Power+ in baterijami Battery Power.
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Zračni tok (l/s)
|34
|Nominalna moč (W)
|420
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Prostornina posode (l)
|3
|Delovna širina (cm)
|30
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / max. 50 (6,0 Ah) Način napajanja: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency način: / max. 67 (7,5 Ah) Način napajanja: / max. 47 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 310 x 1150
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Trdota valjčne krtače: srednje mehka
- Količina valjčne krtače: 1 Kos(i)
- Barva valjčne krtače: Črna
- Sesalna šoba, snemljiva
- Raztegljiva sesalna cev
Oprema
- Material filtrske vrečke: Koprena
Področja uporabe
- Posebej priporočljiv za čiščenje objektov in za hotele
- Za temeljito čiščenje vseh talnih površin – od trdih do tekstilnih talnih oblog
