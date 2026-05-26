Baterijski pokončni sesalnik s krtačo CV 30/2 Bp Adv
Samodejno zaznavanje tal, funkcija čiščenja krtač, nizek odmik od tal in površinska šoba: CV 30/2 Bp Adv je prvi baterijski krtačni sesalnik za vse preproge in trde površine.
Standardno z dodatno površinsko šobo: profesionalni baterijski krtačni sesalnik CV 30/2 Bp Adv navdušuje z vrhunskimi rezultati čiščenja in prijaznostjo do uporabnika. Brezžična in kompaktna 3-litrska sesalna krtača je zaradi samodejnega zaznavanja tal popolnoma prilagojena vsem preprogam in trdim površinam. Vlakna tekstilnih tal so temeljito očiščena in vidno poravnana. S posebno nizko oddaljenostjo od tal je baterijski krtačni sesalnik popoln za čistilno osebje pri čiščenju zgradb ali hotelskem sektorju za čiščenje pod posteljami in pohištvom. Prav tako praktično: hitra in higienična samočistilna funkcija valjčne krtače, ki jo je mogoče priročno aktivirati z nožnim stikalom. Dlake, ki jih pobere valjčna krtača, se ločijo, ostale pa se samodejno posesajo. Stikalo za VKLOP/IZKLOP, način eco!efficiency in LED prikaz preostalega časa delovanja baterije na inovativnem ročaju zaokrožajo stroj. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za CV 30/2 BpAdv zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej. Opcijsko je na voljo zelo učinkovit filter HEPA-14.
Značilnosti in prednosti
Samodejno zaznavanje talSamodejno prilagajanje učinkovitosti čiščenja posamezni površini. Vrhunski rezultati čiščenja na tekstilnih in trdih tleh.
Samočistilna funkcija valjčne krtače s pomočjo nožnega stikalaS krtačo pobrane dlake ločimo in posesamo. Hitro in učinkovito čiščenje valjčne krtače, ne da bi jo morali odstraniti. Brezkontaktno in zato posebej higienično čiščenje valjčne krtače.
Vsestranski dodatkiFleksibilna površinska šoba za čiščenje tal, omar in za delo nad glavo. Praktičen nastavek za oblazinjenje in nastavek za reže.
Večnamenski, inovativen ročaj z LED zaslonom
- Z ergonomskim stikalom za VKLOP/IZKLOP.
- Z načinom eco!efficiency: podaljša čas delovanja baterije, zmanjša hrup pri delovanju.
- LED zaslon s praktičnim prikazom preostalega časa delovanja baterije.
Kompaktna oblika z zelo nizko oddaljenostjo od tal
- Fleksibilni sesalnik lahko postavite ravno na tla.
- Omogoča enostavno sesanje pod posteljami in drugim pohištvom.
36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power+
- Združljivo z vsemi 36 V baterijami Kärcher Battery Power+ in baterijami Battery Power.
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Zračni tok (l/s)
|34
|Nominalna moč (W)
|420
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Prostornina posode (l)
|3
|Delovna širina (cm)
|30
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / max. 50 (6,0 Ah) Način napajanja: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency način: / max. 67 (7,5 Ah) Način napajanja: / max. 47 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 310 x 1150
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Šoba za površine
- Trdota valjčne krtače: srednje mehka
- Količina valjčne krtače: 1 Kos(i)
- Barva valjčne krtače: Črna
- Sesalna šoba, snemljiva
- Raztegljiva sesalna cev
Oprema
- Material filtrske vrečke: Koprena
Video posnetki
Področja uporabe
- Posebej priporočljiv za čiščenje objektov in za hotele
Dodatna oprema
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