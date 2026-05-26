Standardno z dodatno površinsko šobo: profesionalni baterijski krtačni sesalnik CV 30/2 Bp Adv navdušuje z vrhunskimi rezultati čiščenja in prijaznostjo do uporabnika. Brezžična in kompaktna 3-litrska sesalna krtača je zaradi samodejnega zaznavanja tal popolnoma prilagojena vsem preprogam in trdim površinam. Vlakna tekstilnih tal so temeljito očiščena in vidno poravnana. S posebno nizko oddaljenostjo od tal je baterijski krtačni sesalnik popoln za čistilno osebje pri čiščenju zgradb ali hotelskem sektorju za čiščenje pod posteljami in pohištvom. Prav tako praktično: hitra in higienična samočistilna funkcija valjčne krtače, ki jo je mogoče priročno aktivirati z nožnim stikalom. Dlake, ki jih pobere valjčna krtača, se ločijo, ostale pa se samodejno posesajo. Stikalo za VKLOP/IZKLOP, način eco!efficiency in LED prikaz preostalega časa delovanja baterije na inovativnem ročaju zaokrožajo stroj. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za CV 30/2 BpAdv zmogljivo baterijo Kärcher Battery Power+ in združljiv polnilnik baterij naročiti posebej. Opcijsko je na voljo zelo učinkovit filter HEPA-14.