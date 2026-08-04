Zelo preprosto upravljanje, premišljeni dodatki v serijski opremi, zelo velika delovna širina za čiščenje večjih površin: Naš krtačni sesalnik za preproge CV 48/2 je opremljen z vsem, kar potrebujete za hitro, učinkovito in nežno čiščenje. Roko obremenjuje z majhno silo, zato delo tudi po daljšem času ni utrujajoče. Pribor sesalnika omogoča temeljito čiščenje tudi v manjših nišah in ob robovih. Delo olajšajo premišljene rešitve, kot je optični pripomoček za nastavitev krtače za natančno prilagajanje krtače višini flora ali patentirani sistem za praktično brezprašno menjavo filtrskih vrečk iz koprene, ki so odporne proti trganju. Opremo sesalnika CV 48/2 zaokrožuje sistem za hitro menjavo priključnega kabla in možnost menjave krtače brez orodja. Ta zmogljiva naprava je primerna za najrazličnejša področja uporabe, od hotelirstva in gastronomije do trgovine na drobno, javnih zgradb in razstavnih prostorov.