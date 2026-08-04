Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2
Udobna ergonomija krtačnega sesalnika za preproge CV 48/2 z vgrajenim držalom za pribor in kabel, menjava krtače brez orodja in sistem za hitro menjavo priključnega kabla. Visoka površinska zmogljivost.
Zelo preprosto upravljanje, premišljeni dodatki v serijski opremi, zelo velika delovna širina za čiščenje večjih površin: Naš krtačni sesalnik za preproge CV 48/2 je opremljen z vsem, kar potrebujete za hitro, učinkovito in nežno čiščenje. Roko obremenjuje z majhno silo, zato delo tudi po daljšem času ni utrujajoče. Pribor sesalnika omogoča temeljito čiščenje tudi v manjših nišah in ob robovih. Delo olajšajo premišljene rešitve, kot je optični pripomoček za nastavitev krtače za natančno prilagajanje krtače višini flora ali patentirani sistem za praktično brezprašno menjavo filtrskih vrečk iz koprene, ki so odporne proti trganju. Opremo sesalnika CV 48/2 zaokrožuje sistem za hitro menjavo priključnega kabla in možnost menjave krtače brez orodja. Ta zmogljiva naprava je primerna za najrazličnejša področja uporabe, od hotelirstva in gastronomije do trgovine na drobno, javnih zgradb in razstavnih prostorov.
Značilnosti in prednosti
Opozorilna lučOpozorilna luč se prižge, ko je treba spremeniti nastavitev krtačnih valjev, da bi tako dosegli boljši rezultat čiščenja.
Sistem za hitro menjavo priključnega kablaPrihranek časa in denarja pri menjavi priključnega kabla, usposabljanje ni potrebno.
Fleksibilno in dobro čiščenjeRaztegljivo sesalno cev lahko enostavno odstranite. Tako boste hitro in brez težav odpravili zamašitve.
Menjava krtač brez orodja
- Menjava krtačnega valja je opravljena v nekaj sekundah in ne zahteva orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Delovna širina (cm)
|48
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|150
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,247
|Mere (D × Š × V) (mm)
|370 x 485 x 1215
Obseg dobave
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Sesalna šoba, snemljiva
- Raztegljiva sesalna cev
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Krtačni valj, standardni: 1 Kos(i)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Ročaj
- Višinsko nastavljiv ročaj
Video posnetki
Dodatna oprema
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