Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2

Udobna ergonomija krtačnega sesalnika za preproge CV 48/2 z vgrajenim držalom za pribor in kabel, menjava krtače brez orodja in sistem za hitro menjavo priključnega kabla. Visoka površinska zmogljivost.

Zelo preprosto upravljanje, premišljeni dodatki v serijski opremi, zelo velika delovna širina za čiščenje večjih površin: Naš krtačni sesalnik za preproge CV 48/2 je opremljen z vsem, kar potrebujete za hitro, učinkovito in nežno čiščenje. Roko obremenjuje z majhno silo, zato delo tudi po daljšem času ni utrujajoče. Pribor sesalnika omogoča temeljito čiščenje tudi v manjših nišah in ob robovih. Delo olajšajo premišljene rešitve, kot je optični pripomoček za nastavitev krtače za natančno prilagajanje krtače višini flora ali patentirani sistem za praktično brezprašno menjavo filtrskih vrečk iz koprene, ki so odporne proti trganju. Opremo sesalnika CV 48/2 zaokrožuje sistem za hitro menjavo priključnega kabla in možnost menjave krtače brez orodja. Ta zmogljiva naprava je primerna za najrazličnejša področja uporabe, od hotelirstva in gastronomije do trgovine na drobno, javnih zgradb in razstavnih prostorov.

Značilnosti in prednosti
Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2: Opozorilna luč
Opozorilna luč
Opozorilna luč se prižge, ko je treba spremeniti nastavitev krtačnih valjev, da bi tako dosegli boljši rezultat čiščenja.
Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2: Sistem za hitro menjavo priključnega kabla
Sistem za hitro menjavo priključnega kabla
Prihranek časa in denarja pri menjavi priključnega kabla, usposabljanje ni potrebno.
Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2: Fleksibilno in dobro čiščenje
Fleksibilno in dobro čiščenje
Raztegljivo sesalno cev lahko enostavno odstranite. Tako boste hitro in brez težav odpravili zamašitve.
Menjava krtač brez orodja
  • Menjava krtačnega valja je opravljena v nekaj sekundah in ne zahteva orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Delovna širina (cm) 48
Vakuum (mbar/kPa) 200 / 20
Zračni tok (l/s) 40
Nominalna moč (W) 850
Prostornina posode (l) 5,5
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 12
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Nazivna moč krtačnega motorja (W) 150
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 9,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 13,247
Mere (D × Š × V) (mm) 370 x 485 x 1215

Obseg dobave

  • Ozka šoba
  • Šoba za oblazinjene površine
  • Sesalna šoba, snemljiva
  • Raztegljiva sesalna cev
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Koprena
  • Krtačni valj, standardni: 1 Kos(i)

Oprema

  • Prikaz stanja filtra
  • Vtični mrežni kabel: Standard
  • Ročaj
  • Višinsko nastavljiv ročaj
Pokončni sesalnik s krtačo CV 48/2

Video posnetki

Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.