Proti prahu in umazaniji: po zaslugi dveh nasproti vrtečih se valjčnih krtač in praktične stranske krtače je CV 60/1 RS Bp Pack prilagodljiv pokončni krtačni sesalnik, ki omogoča hitro in učinkovito čiščenje tekstilnih talnih oblog in trdih površin vseh vrst. Za sesanje manjših površin, pod pohištvom ali v kotih ima stroj vgrajeno raztegljivo sesalno cev s sesalno cevjo ter serijsko kombinirano talno šobo in majhne šobe. Filtrirne vrečke HEPA 13 in izpušni filtri, vključeni v obseg dobave, ter baterija in polnilnik baterij zagotavljajo, da je CV 60/1 RS Bp Rack pripravljen za takojšnjo uporabo.