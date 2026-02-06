Pokončni sesalnik s krtačo CV 60/1 RS Bp Pack
Vsestranski sesalnik s 60 cm delovne širine: pokončni krtačni sesalnik CV 60/1 RS Bp Pack za tekstilna in trda tla. Obseg dobave vključuje filter HEPA 13, komplet ročnega sesalnika, baterijo in polnilec baterij.
Proti prahu in umazaniji: po zaslugi dveh nasproti vrtečih se valjčnih krtač in praktične stranske krtače je CV 60/1 RS Bp Pack prilagodljiv pokončni krtačni sesalnik, ki omogoča hitro in učinkovito čiščenje tekstilnih talnih oblog in trdih površin vseh vrst. Za sesanje manjših površin, pod pohištvom ali v kotih ima stroj vgrajeno raztegljivo sesalno cev s sesalno cevjo ter serijsko kombinirano talno šobo in majhne šobe. Filtrirne vrečke HEPA 13 in izpušni filtri, vključeni v obseg dobave, ter baterija in polnilnik baterij zagotavljajo, da je CV 60/1 RS Bp Rack pripravljen za takojšnjo uporabo.
Značilnosti in prednosti
Nasprotno vrtljive valjčne krtače
- Lahko se uporablja na vseh tekstilnih in trdih talnih oblogah.
HEPA 13 filter
- Filtri in filtrske vrečke HEPA 13 učinkovito čistijo odpadni zrak in zagotavljajo visoko varnost uporabnika.
Sesalna cev z zelo dolgo cevjo
- Sesalna cev vklj. izjemno dolga in dodatno raztegljiva cev za priročno čiščenje težko dostopnih mest, kot so koti, stopnice in pod pohištvom.
Zmogljiv in vzdržljiv električni motor
- Zmogljiv pogon za močno zmogljivost tudi na klančinah z naklonom do 10%, preprogah z visokimi dlakami in mehkih trdih tleh.
Kompaktna oblika.
- Visoka stopnja okretnosti.
- Enostaven transport v dvigalih omogoča uporabo tudi v večnadstropnih zgradbah.
Hitro in enostavno vzdrževanje
- Filterske vrečke je enostavno zamenjati.
- Dobra dostopnost do vseh servisno pomembnih točk.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|36
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Delovna širina (mm)
|600
|Vakuum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Zračni tok (l/h)
|33,98
|Nominalna moč (W)
|1620
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 32
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|373
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|187
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|323,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Obseg dobave
- Ozka šoba
- Sesalna šoba, snemljiva
- Količina filter vrečk: 5 Kos(i)
- Krtačni valj, standardni: 2 Kos(i)
Oprema
- Razred zaščite: II
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
Video posnetki
Področja uporabe
- Tekstilne talne obloge
- Trde talne obloge
- Set ročnega sesalnika za težko dostopna mesta
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.