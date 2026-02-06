Zmogljiva 36 V litij-ionska baterija našega sesalnika za preproge CVS 65/1 Bp omogoča do 60 minutno zelo učinkovito čiščenje preprog hkrati. To je enakovredno zmogljivosti površine do 1800 kvadratnih metrov z enim polnjenjem baterije. Stroj za pometanje preprog je še posebej primeren za čiščenje igelnega flisa in kratkega velurja. Ker se lahko glavni pometalni valj stroja optimalno prilagodi različnim vrstam preprog, je enostaven za uporabo na preprogah z zankami in dolgem veluru. Natančna konfiguracija nastavitev preprečuje tudi poškodbe preprog in zmanjša obrabo valjev. CVS 65/1 Bp torej že po prvem sesanju zagotavlja rezultate čiščenja pokončnega sesalnika s krtačo in je zaradi nizkega hrupa delovanja 56 dB(A) primeren za uporabo na območjih, občutljivih na hrup. Poleg tega ima dvostopenjski filtrirni sistem, ki obsega predfilter in ploščati naguban filter, prevlečen s PTFE, za razrede prahu L in M ​​za delo z nizkim prahom, stransko krtačo za čiščenje vogalov in robov ter velika kolesa. Polnilec baterij in baterija nista vključena v obseg dobave.