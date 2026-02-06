Sesalnik za pometanje preprog CVS 65/1 Bp
Baterijski sesalnik za pometanje preprog CVS 65/1 Bp z nizkim hrupom za čiščenje srednjih do velikih površin preprog. Pometač preprog ima dvostopenjski filtrirni sistem.
Zmogljiva 36 V litij-ionska baterija našega sesalnika za preproge CVS 65/1 Bp omogoča do 60 minutno zelo učinkovito čiščenje preprog hkrati. To je enakovredno zmogljivosti površine do 1800 kvadratnih metrov z enim polnjenjem baterije. Stroj za pometanje preprog je še posebej primeren za čiščenje igelnega flisa in kratkega velurja. Ker se lahko glavni pometalni valj stroja optimalno prilagodi različnim vrstam preprog, je enostaven za uporabo na preprogah z zankami in dolgem veluru. Natančna konfiguracija nastavitev preprečuje tudi poškodbe preprog in zmanjša obrabo valjev. CVS 65/1 Bp torej že po prvem sesanju zagotavlja rezultate čiščenja pokončnega sesalnika s krtačo in je zaradi nizkega hrupa delovanja 56 dB(A) primeren za uporabo na območjih, občutljivih na hrup. Poleg tega ima dvostopenjski filtrirni sistem, ki obsega predfilter in ploščati naguban filter, prevlečen s PTFE, za razrede prahu L in M za delo z nizkim prahom, stransko krtačo za čiščenje vogalov in robov ter velika kolesa. Polnilec baterij in baterija nista vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Avtonomno delovanje baterije
- Do 60 minut neprekinjenega delovanja z enim polnjenjem baterije.
- Integrirano držalo za drugo rezervno baterijo.
- Velik, jasno viden prikaz preostalega časa delovanja baterije v minutah.
Dvostopenjski filtrirni sistem HEPA.
- Samodejno čiščenje predfiltra za delo brez prahu in izjemne rezultate
- Učinkovit filter HEPA (99,97 % @ 0,3 µm) za čist izpušni zrak brez delcev.
- Filtrirno škatlo je enostavno odstraniti in očistiti.
Zelo nizek hrup pri delovanju
- Za uporabo v območjih, občutljivih na hrup, in v običajnem delovnem času.
Odlični rezultati čiščenja
- Valj za pometanje, ki ga je mogoče intuitivno nastaviti z LED zaslonom za optimalen kontaktni pritisk.
- Najboljši rezultati čiščenja že po enem krogu sesanja.
- Valjčna krtača, ki jo je mogoče prilagoditi v primeru obrabe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Delovna širina (mm)
|450
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|625
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|1800
|Vakuum (mbar)
|1
|Prostornina posode (l)
|20
|Nazivna vhodna moč (W)
|300
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|56
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|36,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|43,169
|Mere (D × Š × V) (mm)
|980 x 675 x 1070
Obseg dobave
- Torbica za dodatke SC 1
Oprema
- Razred prahu: M
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Pisarniške stavbe
- Hoteli
- Letališča
- Idealno za vzdrževalno čiščenje v trgovskih centrih, pisarnah, hotelih in na letališčih