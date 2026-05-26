Sesalnik za suho sesanje T 10/1 Adv
Izjemno tih in robusten sesalnik za suho sesanje T 10/1 Adv je trajnostno izdelan iz 45 % recikliranega materiala¹⁾ in ponuja izjemno sesalno moč, ergonomsko obliko in obsežen nabor dodatkov.
Naš sesalnik za suho sesanje T 10/1 Adv odlikujejo trajnost, prvovrstna sesalna moč, vzdržljivost, obsežen nabor dodatkov in impresivno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč 45-odstotni vsebnosti recikliranega materiala¹⁾ so viri ohranjeni in potrebe po energiji so zmanjšane že na začetku. Ker je T 10/1 Adv izjemno tih pri samo 52 dB(A) z visoko sesalno močjo, je izjemno primeren za dnevno čiščenje in na lokacijah, občutljivih na hrup. Je kompakten, odporen na nagibanje in okreten ter ima prostornino posode 10 litrov. Sesalnik lahko ergonomsko prenašate zahvaljujoč priročnemu, zložljivemu ročaju za prenašanje. Poleg tega je vzdržljiv in robusten, tako kot šasija, ohišje, odbijač in velika kolesa. Nastavek za reže in nastavek za oblazinjenje sta vključena in ju lahko vedno shranite na dosegu roke na samem T 10/1 Adv. V obsegu dobave T 10/1 Adv je vključen še posebej obsežen pribor: sesalna cev, antistatična krivina, lahka, po višini nastavljiva teleskopska sesalna cev iz aluminija, preklopna šoba za tla, šoba za parket, šoba za reže in šoba za oblazinjenje.
Značilnosti in prednosti
Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materialaProizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO₂.
Izjemno tiho: skoraj tiho delovanje pri samo 52 dB(A)Popoln za dnevno čiščenje. Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči. Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.
Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna oblikaErgonomski transport: lahko ga nosite ob telesu. Ergonomski upogib in udoben ročaj za nošenje. Prostorsko varčen in pameten: preprosto shranjevanje.
Vtični mrežni kabel
- Enostavna in hitra zamenjava omrežnega kabla tudi brez predznanja.
- Postopek čiščenja se lahko nemoteno nadaljuje.
- Izogne ali zmanjša stroške storitev.
Ročno shranjevanje kabla
- Napajalni kabel lahko v hipu shranite.
- Prihranek časa: shranjevanje kabla v samo nekaj sekundah.
- Napajalni kabel se ne zvija in je vedno zvit.
Majhna teža
- Preprost prevoz, tudi z eno roko.
- Enostaven za prenašanje čez stopnice in stopnice.
Uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Velik gumb za vklop/izklop.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za lepo shranjevanje.
Stalna košara glavnega filtra
- Vzdržljiv, robusten in trajnosten.
- Narejeno iz flisa.
- Možnost ročnega pranja pri 30 °C in za večkratno uporabo.
Širok nabor dodatkov
- Šoba za tla, šoba za parket, šoba za reže in šoba za oblazinjenje.
- Visokokakovostna filter košara in filter vrečka iz flisa.
- Po višini nastavljiva, lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Šoba za reže in šoba za oblazinjenje: shranjena v glavi stroja.
- Prostorsko varčen prostor za shranjevanje, vedno na voljo.
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|585
|Prostornina posode (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|52
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 255 x 370
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material: aluminij
- Preklopna talna šoba
- Šoba za parket
- Šoba za oblazinjene površine
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Pametni sistem za umik kabla
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Trde talne obloge
- Talne obloge
- Dnevno čiščenje
Dodatna oprema
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