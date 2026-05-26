Naš sesalnik za suho sesanje T 10/1 Adv odlikujejo trajnost, prvovrstna sesalna moč, vzdržljivost, obsežen nabor dodatkov in impresivno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč 45-odstotni vsebnosti recikliranega materiala¹⁾ so viri ohranjeni in potrebe po energiji so zmanjšane že na začetku. Ker je T 10/1 Adv izjemno tih pri samo 52 dB(A) z visoko sesalno močjo, je izjemno primeren za dnevno čiščenje in na lokacijah, občutljivih na hrup. Je kompakten, odporen na nagibanje in okreten ter ima prostornino posode 10 litrov. Sesalnik lahko ergonomsko prenašate zahvaljujoč priročnemu, zložljivemu ročaju za prenašanje. Poleg tega je vzdržljiv in robusten, tako kot šasija, ohišje, odbijač in velika kolesa. Nastavek za reže in nastavek za oblazinjenje sta vključena in ju lahko vedno shranite na dosegu roke na samem T 10/1 Adv. V obsegu dobave T 10/1 Adv je vključen še posebej obsežen pribor: sesalna cev, antistatična krivina, lahka, po višini nastavljiva teleskopska sesalna cev iz aluminija, preklopna šoba za tla, šoba za parket, šoba za reže in šoba za oblazinjenje.