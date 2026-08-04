Sesalnik za suho sesanje T 10/1 Adv HEPA
NT 27/1 Advanced: zmogljiv mokro-suhi sesalnik za profesionalno rabo. Kompaktna oblika, plastična posoda, velik patronski filter in vključen bogat komplet pribora.
Ssesalnik T 10/1 Adv HEPA za suho sesanje zagotavlja najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih zahvaljujoč filtru HEPA 14 in je sinonim za trajnost in odlično sesalno moč. Odlikuje ga tudi impresivna robustnost, obsežna paleta dodatkov in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. 45-odstotno recikliran material¹⁾, uporabljen v proizvodnji, varčuje z viri. T 10/1 Adv HEPA odlikuje izjemno tiho delovanje (52 dB[A]), zato ga je mogoče uporabljati za dnevno čiščenje in na mestih, občutljivih na hrup. Ta sesalnik je okreten in odporen proti nagibanju, s prostornino posode 10 litrov. Ima priročen ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo, ki omogoča ergonomsko prenašanje. Je tudi vzdržljiv in robusten, tako kot ohišje, odbijač in velika kolesa. V obsegu dobave sta priloženi šoba za reže in šoba za oblazinjeno pohištvo, ki ju je mogoče shraniti skupaj s sesalnikom za enostaven dostop kadar koli. Obseg dobave sesalnika T 10/1 Adv HEPA vključuje široko paleto dodatkov: sesalno cev, antistatično koleno, lahko in po višini nastavljivo teleskopsko sesalno cev (aluminij), preklopno šobo za tla, šobo za parket, šobo za špranje, šobo za oblazinjeno pohištvo in filter HEPA 14.
Značilnosti in prednosti
Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materialaProizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO₂.
Izredno učinkovit HEPA 14 filterZa najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih mestih. Visoka stopnja filtracije in ločevanja: 99,995 %.
Izjemno tiho: skoraj tiho delovanje pri samo 52 dB(A)Popoln za dnevno čiščenje. Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči. Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.
Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna oblika
- Ergonomski transport: lahko ga nosite ob telesu.
- Ergonomski upogib in udoben ročaj za nošenje.
- Prostorsko varčen in pameten: preprosto shranjevanje.
Vtični mrežni kabel
- Enostavna in hitra zamenjava omrežnega kabla tudi brez predznanja.
- Postopek čiščenja se lahko nemoteno nadaljuje.
- Izogne ali zmanjša stroške storitev.
Ročno shranjevanje kabla
- Napajalni kabel lahko v hipu shranite.
- Prihranek časa: shranjevanje kabla v samo nekaj sekundah.
- Napajalni kabel se ne zvija in je vedno zvit.
Majhna teža
- Preprost prevoz, tudi z eno roko.
- Enostaven za prenašanje čez stopnice in stopnice.
Uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Velik gumb za vklop/izklop.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za lepo shranjevanje.
Širok nabor dodatkov
- Šoba za tla, šoba za parket, šoba za reže in šoba za oblazinjenje.
- Visokokakovostna filter košara in filter vrečka iz flisa.
- Po višini nastavljiva, lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Šoba za reže in šoba za oblazinjenje: shranjena v glavi stroja.
- Prostorsko varčen prostor za shranjevanje, vedno na voljo.
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|585
|Prostornina posode (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|52
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Vsi deli so plastični, razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material: aluminij
- Preklopna talna šoba
- Šoba za parket
- Šoba za oblazinjene površine
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Vrsta filtra HEPA: Filter HEPA 14
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Pametni sistem za umik kabla
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Trde talne obloge
- Talne obloge
- Dnevno čiščenje
Dodatna oprema
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