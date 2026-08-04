Ssesalnik T 10/1 Adv HEPA za suho sesanje zagotavlja najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih zahvaljujoč filtru HEPA 14 in je sinonim za trajnost in odlično sesalno moč. Odlikuje ga tudi impresivna robustnost, obsežna paleta dodatkov in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. 45-odstotno recikliran material¹⁾, uporabljen v proizvodnji, varčuje z viri. T 10/1 Adv HEPA odlikuje izjemno tiho delovanje (52 dB[A]), zato ga je mogoče uporabljati za dnevno čiščenje in na mestih, občutljivih na hrup. Ta sesalnik je okreten in odporen proti nagibanju, s prostornino posode 10 litrov. Ima priročen ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo, ki omogoča ergonomsko prenašanje. Je tudi vzdržljiv in robusten, tako kot ohišje, odbijač in velika kolesa. V obsegu dobave sta priloženi šoba za reže in šoba za oblazinjeno pohištvo, ki ju je mogoče shraniti skupaj s sesalnikom za enostaven dostop kadar koli. Obseg dobave sesalnika T 10/1 Adv HEPA vključuje široko paleto dodatkov: sesalno cev, antistatično koleno, lahko in po višini nastavljivo teleskopsko sesalno cev (aluminij), preklopno šobo za tla, šobo za parket, šobo za špranje, šobo za oblazinjeno pohištvo in filter HEPA 14.