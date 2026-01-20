Zaradi vsestranske uporabe in 3,8 kilograma nižje teže, kar zagotavlja preprost transport, je naš suhi sesalnik T 11/1 Classic popolna izbira za profesionalne uporabnike, ki pogosto menjajo mesto uporabe. S prostorno posodo velikosti 11 litrov kompaktna naprava vstopnega razreda iz 850 vatov moči ustvari vakuum 235 mbar/23,5 kPa ter s tem v najkrajšem času zagotovi vrhunske rezultate sesanja. Pri tem sesalnik deluje s samo 61 dB(A) in je torej tako tih, da ne bo prijazen samo do uporabnika, ampak je z njim mogoče tudi vsak dan delati na območjih, občutljivih na hrup, kot so bolnišnice in hoteli. Dolgotrajno neutrudljivo uporabo zagotavlja ergonomsko oblikovan potisni ročaj, zaradi integriranega ročaja za prenašanje pa je mogoče celo sesanje stopnic. Robustna zgradba modela T 11/1 Classic ne zagotavlja samo dolge življenjske dobe, ampak odbijač po celotnem obodu tudi zanesljivo preprečuje prevračanje. Pribor, kot sta sesalna cev in talna šoba, je udobno shranjen na sesalniku, priložena pa je tudi filtrirna vrečka iz klobučevine. Na željo je na voljo tudi dodaten zmogljiv filter HEPA 14.