Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic
Nitka teža, velika sesalna moč, visoka robustnost: naš suhi sesalnik T 11/1 Classic združuje odločilne lastnosti za profesionalne uporabnike v cenovno ugodnem, kompaktnem sesalniku.
Zaradi vsestranske uporabe in 3,8 kilograma nižje teže, kar zagotavlja preprost transport, je naš suhi sesalnik T 11/1 Classic popolna izbira za profesionalne uporabnike, ki pogosto menjajo mesto uporabe. S prostorno posodo velikosti 11 litrov kompaktna naprava vstopnega razreda iz 850 vatov moči ustvari vakuum 235 mbar/23,5 kPa ter s tem v najkrajšem času zagotovi vrhunske rezultate sesanja. Pri tem sesalnik deluje s samo 61 dB(A) in je torej tako tih, da ne bo prijazen samo do uporabnika, ampak je z njim mogoče tudi vsak dan delati na območjih, občutljivih na hrup, kot so bolnišnice in hoteli. Dolgotrajno neutrudljivo uporabo zagotavlja ergonomsko oblikovan potisni ročaj, zaradi integriranega ročaja za prenašanje pa je mogoče celo sesanje stopnic. Robustna zgradba modela T 11/1 Classic ne zagotavlja samo dolge življenjske dobe, ampak odbijač po celotnem obodu tudi zanesljivo preprečuje prevračanje. Pribor, kot sta sesalna cev in talna šoba, je udobno shranjen na sesalniku, priložena pa je tudi filtrirna vrečka iz klobučevine. Na željo je na voljo tudi dodaten zmogljiv filter HEPA 14.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Zelo tiho delovanje s samo 61 dB(A).Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in ponoči. Tiho delovanje varuje uporabnika.
Kavelj za kabelElektrični kabel je pri prevozu vedno varno shranjen. Praktično shranjevanje kabla.
Trpežna in robustna zasnova naprave
- Preprosto in udobno prenašanje ter shranjevanje.
- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.
- Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|61
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,915
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,901
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 285 x 385
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika
- Kavelj za kabel
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Vsestranska uporaba na mestih s strogimi higienskimi zahtevami
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.