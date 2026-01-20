Zaradi serijskega filtra HEPA 14 s stopnjo filtriranja in ločevanja v višini 99,995 odstotka naš suhi sesalnik T 11/1 Classic HEPA izpolnjuje tudi vse varnostne standarde higiensko občutljivih območij, kot so zdravniške ordinacije ali bolnišnice. Filter zadrži tudi najmanjše delce, kot so virusi, aerosoli in klice v velikosti samo nekaj mikrometrov, ter je odobren skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019. Robusten, zelo trpežen in s tem izjemno gospodaren sesalnik pri 850 vatih moči ustvari 235 mbar/23,5 kPa vakuuma in s tem zagotavlja izjemne rezultate sesanja ob hkrati zelo tihem delovanju s samo 61 dB(A). Tako ga lahko brez težav kadar koli uporabite tudi tam, kjer se je treba izogibati hrupu. S prostornino posode 11 litrov in težo samo 4,2 kilograma, priročnim ročajem za prenašanje in ergonomskim potisnim ročajem je proti prevračanju varni T 11/1 Classic HEPA zelo kompakten, preprost za premikanje ter neutrudljiv pri uporabi, celo dolgotrajni. Pribor, kot sta sesalna cev in talna šoba, udobno shranite kar na sesalniku, ki mu je priložena filtrirna vrečka iz klobučevine.