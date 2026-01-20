Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA
Higiensko in gospodarno: naš suhi sesalnik T 11/1 Classic HEPA se ponaša z visoko sesalno močjo, filtrom HEPA 14, nizko težo ter zelo dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo.
Zaradi serijskega filtra HEPA 14 s stopnjo filtriranja in ločevanja v višini 99,995 odstotka naš suhi sesalnik T 11/1 Classic HEPA izpolnjuje tudi vse varnostne standarde higiensko občutljivih območij, kot so zdravniške ordinacije ali bolnišnice. Filter zadrži tudi najmanjše delce, kot so virusi, aerosoli in klice v velikosti samo nekaj mikrometrov, ter je odobren skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019. Robusten, zelo trpežen in s tem izjemno gospodaren sesalnik pri 850 vatih moči ustvari 235 mbar/23,5 kPa vakuuma in s tem zagotavlja izjemne rezultate sesanja ob hkrati zelo tihem delovanju s samo 61 dB(A). Tako ga lahko brez težav kadar koli uporabite tudi tam, kjer se je treba izogibati hrupu. S prostornino posode 11 litrov in težo samo 4,2 kilograma, priročnim ročajem za prenašanje in ergonomskim potisnim ročajem je proti prevračanju varni T 11/1 Classic HEPA zelo kompakten, preprost za premikanje ter neutrudljiv pri uporabi, celo dolgotrajni. Pribor, kot sta sesalna cev in talna šoba, udobno shranite kar na sesalniku, ki mu je priložena filtrirna vrečka iz klobučevine.
Značilnosti in prednosti
Izredno učinkovit HEPA 14 filterZa najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih. Visoka stopnja filtriranja in izločanja v višini 99,995 % zadrži celo najmanjše delce. Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Zelo tiho delovanje s samo 61 dB(A).Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in ponoči. Tiho delovanje varuje uporabnika.
Trpežna in robustna zasnova naprave
- Preprosto in udobno prenašanje ter shranjevanje.
- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.
- Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|61
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,29
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,271
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 285 x 385
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Vrsta filtra HEPA: Filter HEPA 14
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika
- Kavelj za kabel
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Vsestranska uporaba na mestih s strogimi higienskimi zahtevami
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
- Zdravstvo
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.