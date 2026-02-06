Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Trajnostno in higienično: sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je izdelan iz 60 % recikliranih materialov* in navdušuje s svojo visoko sesalno močjo in filtrom HEPA 14.
Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast uteleša trajnost, higieno, največjo sesalno moč in vzdržljivost. Izdelan je iz 60 % recikliranih materialov*, zato je energija, potrebna za njegovo proizvodnjo, že občutno zmanjšana, uporaba dragocenih surovin pa minimalna. Zahvaljujoč filtru HEPA 14, certificiranemu v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019, s standardno vključeno stopnjo filtracije in ločevanja 99,995 %, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izpolnjuje tudi najvišje varnostne standarde za prostore z strogimi higienskimi zahtevami. Tudi najmanjši delci, kot so virusi, aerosoli in mikrobi, ki merijo le nekaj mikrometrov, so zanesljivo ujeti. Sesalnik ustvari vakuum 235 mbar/23,5 kpa iz 850 vatov moči, kar omogoča doseganje največje sesalne moči z nizkim hrupom pri delovanju le 61 dB(A) – idealno za mesta, občutljiva na hrup. S prostornino posode 11 litrov, težo 4,2 kilograma, ročajem za prenašanje in ergonomskim upogibom, je odporen na prevračanje, zagotavlja neutrujajoče delo v daljših obdobjih in je enostaven za transport. Dodatke, kot sta sesalna cev in talni nastavek, lahko priročno shranite na sesalnik. Priložena je filter vrečka iz flisa.
Značilnosti in prednosti
Trajnostna in inovativna oblika, ki vsebuje 60 % recikliranih materialovProizveden z manj surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO2. Inovativen, dolgotrajen, robusten in zato zelo varčen stroj.
Izredno učinkovit HEPA 14 filterZa najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih. Visoka stopnja filtriranja in izločanja v višini 99,995 % zadrži celo najmanjše delce. Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.
Zelo tiho delovanje s samo 61 dB(A).
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in ponoči.
- Tiho delovanje varuje uporabnika.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Varen in priročen transport stroja, vključno z dodatki.
- Hitro in varno shranjevanje napajalnega kabla na kabelski kavelj.
- Enostaven in praktičen parkirni položaj talne šobe na sesalniku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|61
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 285 x 385
* Vsi plastični deli so izdelani iz reciklirane plastike, razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Vrsta filtra HEPA: Filter HEPA 14
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Kavelj za kabel
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Vsestranska uporaba na mestih s strogimi higienskimi zahtevami
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
- Zdravstvo
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.