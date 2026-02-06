Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast uteleša trajnost, higieno, največjo sesalno moč in vzdržljivost. Izdelan je iz 60 % recikliranih materialov*, zato je energija, potrebna za njegovo proizvodnjo, že občutno zmanjšana, uporaba dragocenih surovin pa minimalna. Zahvaljujoč filtru HEPA 14, certificiranemu v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019, s standardno vključeno stopnjo filtracije in ločevanja 99,995 %, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izpolnjuje tudi najvišje varnostne standarde za prostore z strogimi higienskimi zahtevami. Tudi najmanjši delci, kot so virusi, aerosoli in mikrobi, ki merijo le nekaj mikrometrov, so zanesljivo ujeti. Sesalnik ustvari vakuum 235 mbar/23,5 kpa iz 850 vatov moči, kar omogoča doseganje največje sesalne moči z nizkim hrupom pri delovanju le 61 dB(A) – idealno za mesta, občutljiva na hrup. S prostornino posode 11 litrov, težo 4,2 kilograma, ročajem za prenašanje in ergonomskim upogibom, je odporen na prevračanje, zagotavlja neutrujajoče delo v daljših obdobjih in je enostaven za transport. Dodatke, kot sta sesalna cev in talni nastavek, lahko priročno shranite na sesalnik. Priložena je filter vrečka iz flisa.