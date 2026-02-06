Sesalnik za suho sesanje T 15/1
Izjemno tih, trajnosten in vzdržljiv: sesalnik za suho sesanje T 15/1 iz 45 % recikliranega materiala* ponuja odlično sesalno moč in ergonomsko, uporabniku prijazno zasnovo.
Naš sesalnik za suho sesanje T 15/1 je izdelan iz 45 odstotkov recikliranega materiala*, zato je izdelan na način, ki varčuje z viri. Navdušuje z izjemno sesalno močjo, izjemno tihim delovanjem, trajnostjo, robustnostjo in odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Njegova vzdržljivost je očitna v lastnostih, kot so robustno podvozje, ohišje, odbijač in velika kolesa. Kljub visoki sesalni moči je hrup delovanja T 15/1 le 52 dB(A). Zahvaljujoč temu izjemno tihemu delovanju ga lahko kadar koli uporabljate za dnevno čiščenje in na mestih, ki so občutljiva na hrup. Kompaktni sesalnik je odporen na nagibanje in okreten ter ga je mogoče prenašati ergonomsko in blizu telesa z uporabo zložljivega nosilnega ročaja. Prostornina lijaka sesalnika je 15 litrov. Zahvaljujoč integriranemu shranjevanju pribora lahko priloženo šobo za reže vedno shranite na T 15/1 na dosegu roke. Opcijsko je mogoče kupiti zelo učinkovit filter HEPA 14.
Značilnosti in prednosti
Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materialaProizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO₂.
Izjemno tiho: skoraj tiho delovanje pri samo 52 dB(A)Popoln za dnevno čiščenje. Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči. Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.
Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna oblikaErgonomski transport: lahko ga nosite ob telesu. Ergonomski upogib in udoben ročaj za nošenje. Prostorsko varčen in pameten: preprosto shranjevanje.
Vtični mrežni kabel
- Enostavna in hitra zamenjava omrežnega kabla tudi brez predznanja.
- Postopek čiščenja se lahko nemoteno nadaljuje.
- Izogne ali zmanjša stroške storitev.
Pameten ročni sistem navijanja kabla
- Napajalni kabel lahko v hipu shranite.
- Prihranek časa: shranjevanje kabla v samo nekaj sekundah.
- Napajalni kabel se ne zvija in je vedno zvit.
Majhna teža
- Preprost prevoz, tudi z eno roko.
- Enostaven za prenašanje čez stopnice in stopnice.
Uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Velik gumb za vklop/izklop.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za lepo shranjevanje.
Zelo učinkovit filter HEPA 14 je mogoče naročiti kot dodatno opremo
- Za najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih mestih.
- Visoka stopnja filtracije in ločevanja: 99,995 %.
Stalna košara glavnega filtra
- Vzdržljiv, robusten in trajnosten.
- Narejeno iz flisa.
- Možnost ročnega pranja pri 30 °C in za večkratno uporabo.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Šobo za reže lahko priročno shranite v glavo stroja.
- Prostorsko varčen prostor za shranjevanje, vedno na voljo.
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|585
|Prostornina posode (l)
|15
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|52
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,124
|Mere (D × Š × V) (mm)
|440 x 250 x 410
* Vsi plastični deli so izdelani iz reciklirane plastike, razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Preklopna talna šoba
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Pametni sistem za umik kabla
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje
- Parkirni položaj talne šobe
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Trde talne obloge
- Talne obloge
- Dnevno čiščenje
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.