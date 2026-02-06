Naš sesalnik za suho sesanje T 15/1 je izdelan iz 45 odstotkov recikliranega materiala*, zato je izdelan na način, ki varčuje z viri. Navdušuje z izjemno sesalno močjo, izjemno tihim delovanjem, trajnostjo, robustnostjo in odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Njegova vzdržljivost je očitna v lastnostih, kot so robustno podvozje, ohišje, odbijač in velika kolesa. Kljub visoki sesalni moči je hrup delovanja T 15/1 le 52 dB(A). Zahvaljujoč temu izjemno tihemu delovanju ga lahko kadar koli uporabljate za dnevno čiščenje in na mestih, ki so občutljiva na hrup. Kompaktni sesalnik je odporen na nagibanje in okreten ter ga je mogoče prenašati ergonomsko in blizu telesa z uporabo zložljivega nosilnega ročaja. Prostornina lijaka sesalnika je 15 litrov. Zahvaljujoč integriranemu shranjevanju pribora lahko priloženo šobo za reže vedno shranite na T 15/1 na dosegu roke. Opcijsko je mogoče kupiti zelo učinkovit filter HEPA 14.