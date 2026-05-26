Sesalnik za suho sesanje T 15/1 Adv
T 15/1 Adv je zelo robusten in izdelan iz 45 % recikliranega materiala¹⁾. Poleg visoke sesalne moči ga odlikujeta tudi izjemno tiho delovanje in ergonomska oblika.
Kärcherjev suhi sesalnik T 15/1 Adv odlikujeta trajnost, vzdržljivost, izjemna sesalna moč in izjemno tiho delovanje. Odlikuje ga tudi impresivna robustnost, obsežna paleta dodatne opreme in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. 45-odstotno recikliran material¹⁾, uporabljen v proizvodnji, varčuje z viri in zmanjšuje porabo energije. Zmogljiv T 15/1 Adv odlikuje tiho delovanje (52 dB[A]) in je pravzaprav tako izjemno tih, da ga je mogoče kadar koli uporabljati za dnevno čiščenje in na mestih, občutljivih na hrup. Ta sesalnik je okreten in varen pred nagibanjem, s prostornino posode 15 litrov. Ima ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo za ergonomsko prenašanje blizu telesa. Je tudi izjemno vzdržljiv in robusten – prav tako podvozje, ohišje, odbijač in velika kolesa. V obsegu dobave sta priloženi šoba za reže in šoba za oblazinjeno pohištvo, ki ju je mogoče shraniti skupaj s sesalnikom za enostaven dostop kadar koli. Obseg dobave sesalnika T 15/1 Adv vključuje široko paleto dodatkov: sesalno cev, antistatično koleno, lahko in po višini nastavljivo teleskopsko sesalno cev (aluminij), preklopno šobo za tla, šobo za parket, šobo za špranje in šobo za oblazinjeno pohištvo.
Značilnosti in prednosti
Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materialaProizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO₂.
Izjemno tiho: skoraj tiho delovanje pri samo 52 dB(A)Popoln za dnevno čiščenje. Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči. Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.
Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna oblikaErgonomski transport: lahko ga nosite ob telesu. Ergonomski upogib in udoben ročaj za nošenje. Prostorsko varčen in pameten: preprosto shranjevanje.
Vtični mrežni kabel
- Enostavna in hitra zamenjava omrežnega kabla tudi brez predznanja.
- Postopek čiščenja se lahko nemoteno nadaljuje.
- Izogne ali zmanjša stroške storitev.
Ročno shranjevanje kabla
- Napajalni kabel lahko v hipu shranite.
- Prihranek časa: shranjevanje kabla v samo nekaj sekundah.
- Napajalni kabel se ne zvija in je vedno zvit.
Majhna teža
- Preprost prevoz, tudi z eno roko.
- Enostaven za prenašanje čez stopnice in stopnice.
Uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Velik gumb za vklop/izklop.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za lepo shranjevanje.
Stalna košara glavnega filtra
- Vzdržljiv, robusten in trajnosten.
- Izdelano iz flisa.
- Možnost ročnega pranja pri 30 °C in za večkratno uporabo.
Širok nabor dodatkov
- Šoba za tla, šoba za parket, šoba za reže in šoba za oblazinjenje.
- Visokokakovostna filter košara in filter vrečka iz flisa.
- Po višini nastavljiva, lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Šoba za reže in šoba za oblazinjenje: shranjena v glavi stroja.
- Prostorsko varčen prostor za shranjevanje, vedno na voljo.
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|585
|Prostornina posode (l)
|15
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|52
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,024
|Mere (D × Š × V) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Vsi deli so plastični, razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Teleskopska sesalna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska sesalna cev, material: aluminij
- Preklopna talna šoba
- Šoba za parket
- Šoba za oblazinjene površine
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Pametni sistem za umik kabla
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Trde talne obloge
- Talne obloge
- Dnevno čiščenje
Dodatna oprema
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