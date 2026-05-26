Kärcherjev suhi sesalnik T 15/1 Adv odlikujeta trajnost, vzdržljivost, izjemna sesalna moč in izjemno tiho delovanje. Odlikuje ga tudi impresivna robustnost, obsežna paleta dodatne opreme in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. 45-odstotno recikliran material¹⁾, uporabljen v proizvodnji, varčuje z viri in zmanjšuje porabo energije. Zmogljiv T 15/1 Adv odlikuje tiho delovanje (52 dB[A]) in je pravzaprav tako izjemno tih, da ga je mogoče kadar koli uporabljati za dnevno čiščenje in na mestih, občutljivih na hrup. Ta sesalnik je okreten in varen pred nagibanjem, s prostornino posode 15 litrov. Ima ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo za ergonomsko prenašanje blizu telesa. Je tudi izjemno vzdržljiv in robusten – prav tako podvozje, ohišje, odbijač in velika kolesa. V obsegu dobave sta priloženi šoba za reže in šoba za oblazinjeno pohištvo, ki ju je mogoče shraniti skupaj s sesalnikom za enostaven dostop kadar koli. Obseg dobave sesalnika T 15/1 Adv vključuje široko paleto dodatkov: sesalno cev, antistatično koleno, lahko in po višini nastavljivo teleskopsko sesalno cev (aluminij), preklopno šobo za tla, šobo za parket, šobo za špranje in šobo za oblazinjeno pohištvo.