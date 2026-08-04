Sesalnik za suho sesanje T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv navdušuje z ergonomsko obliko, dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ter odlično sesalno močjo. Priložen je vtični, enostavno zamenljiv napajalni kabel (7,5 m).
Kompaktni sesalnik za suho sesanje T 7/1 Classic Adv deluje izjemno tiho pri 62 dB(A) in je zahvaljujoč odlični sesalni moči idealen za preproge in trde površine. Zahvaljujoč nizki teži in ergonomskemu nosilnemu ročaju ga je mogoče preprosto prenašati z eno roko, tudi po stopnicah. Podvozje, ki je opremljeno z dvema fiksnima in dvema krmilnima kolesoma, zagotavlja dobre vlečne lastnosti, ergonomsko oblikovan upogib pa omogoča delo brez utrujenosti tudi pri dolgih delih. 7-litrski zalogovnik je zaščiten z vsestranskim udarnim robom, ki preprečuje poškodbe sten, pohištva in samega zalogovnika. Vtični napajalni kabel za T 7/1 Classic Adv je dolg 7,5 metra in ga lahko uporabnik hitro zamenja. V opremi je standardno tudi filter vrečka iz flisa.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti.
Izjemna sesalna močProfesionalna kakovost. Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Vtični mrežni kabelPreprosta, hitra zamenjava napajalnega kabla, tudi brez predhodnega znanja. Postopek čiščenja lahko nadaljujete brez prekinitve. Brez nepotrebnih visokih stroškov servisa.
Kavelj za kabel
- Enostavno shranjevanje napajalnega kabla.
- Varna pritrditev kabla med transportom.
Stalna košara glavnega filtra
- Izdelana iz robustnega flisa.
- Trajnostno: lahko se pere ročno pri 30 °C.
Robusten odbijač
- Ščiti pohištvo, stene in stroj pred poškodbami.
Nizek hrup pri delovanju le 62 dB(A)
- Nežen do uporabnika med delom.
- Idealen za delo v območjih, občutljivih na hrup, in ponoči.
- Primerno tudi za tisto, kar v industriji imenujejo "dnevno čiščenje".
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|7
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|375 x 285 x 310
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika
- Kavelj za kabel
- Vtični mrežni kabel: Standard
Področja uporabe
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
Dodatna oprema
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