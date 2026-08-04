Kompaktni sesalnik za suho sesanje T 7/1 Classic Adv deluje izjemno tiho pri 62 dB(A) in je zahvaljujoč odlični sesalni moči idealen za preproge in trde površine. Zahvaljujoč nizki teži in ergonomskemu nosilnemu ročaju ga je mogoče preprosto prenašati z eno roko, tudi po stopnicah. Podvozje, ki je opremljeno z dvema fiksnima in dvema krmilnima kolesoma, zagotavlja dobre vlečne lastnosti, ergonomsko oblikovan upogib pa omogoča delo brez utrujenosti tudi pri dolgih delih. 7-litrski zalogovnik je zaščiten z vsestranskim udarnim robom, ki preprečuje poškodbe sten, pohištva in samega zalogovnika. Vtični napajalni kabel za T 7/1 Classic Adv je dolg 7,5 metra in ga lahko uporabnik hitro zamenja. V opremi je standardno tudi filter vrečka iz flisa.