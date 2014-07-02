Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency

Lahek sesalnik T 7/1 eco!efficiency privarčuje 40 % in je opremljen z ojačano košaro glavnega filtra za sesanje brez filtrske vreče, snemljivim 7 m kablom, kavljem za kabel in antistatičnim nastavkom za cev.

Sesalnik za suho sesanje T 10/1 eco!efficiency porabi v primerjavi s standardnimi sesalniki reci in piši kar do 40 % manj energije. To pa še ni vse. Naprava vam ponuja še druge odlične prednosti. Tako je T 10/1 eco!efficiency opremljen s praktičnim navitjem kabla na glavi naprave - za varno shranjevanje kabla. Visoko kakovostna kombinirana šoba je primerna za vse vrste površin in omogoča prijetno čiščenje brez napora. 7 m dolg omrežni kabel lahko iztaknete in vam zagotavlja hitro menjavo. Zahvaljujoč ojačanemu permanentnemu glavnemu filtru je možno sesanje brez uporabe filtrske vreče. Antistatičen nastavek za cev zmanjšuje elektrostatično razelektritev na minimum.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency: Posebej močen trajni glavni filter
Posebej močen trajni glavni filter
Sesanje brez filtrske vrečke, tudi v daljših intervalih.
Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency: Kavelj za kabel
Kavelj za kabel
Električni omrežni kabel se preprosto postavi na kljukice za kabel. Na ta način so možnosti za nevarne okoliščine med vožnjo onemogočene.
Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency: Shranjevanje pribora
Shranjevanje pribora
Udobno shranjevanje pribora na zadnji strani aparata.
Enostavno servisiranje
  • Kabel lahko z odvitjem 2 vijakov hitro in brez predznanja zamenjate sami. Tako boste prihranili čas in denar.
Upravljanje prek nožnega stikala
  • Brez napornega pripogibanja pri vsakodnevnem delu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18,5
Zračni tok (l/s) 46
Nominalna moč (W) 500
Prostornina posode (l) 7
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 7,5
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 62
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 5,7
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,667
Mere (D × Š × V) (mm) 350 x 310 x 340

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 2 m
  • Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
  • Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
  • Preklopna talna šoba
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Koprena
  • Zaščitni filter motorja
  • Permanentna filtrirna košara: Koprena

Oprema

  • Material posode: Plastika
  • Kavelj za kabel
  • Vtični mrežni kabel: Standard
Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency
Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency

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