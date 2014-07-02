Sesalnik za suho sesanje T 10/1 eco!efficiency porabi v primerjavi s standardnimi sesalniki reci in piši kar do 40 % manj energije. To pa še ni vse. Naprava vam ponuja še druge odlične prednosti. Tako je T 10/1 eco!efficiency opremljen s praktičnim navitjem kabla na glavi naprave - za varno shranjevanje kabla. Visoko kakovostna kombinirana šoba je primerna za vse vrste površin in omogoča prijetno čiščenje brez napora. 7 m dolg omrežni kabel lahko iztaknete in vam zagotavlja hitro menjavo. Zahvaljujoč ojačanemu permanentnemu glavnemu filtru je možno sesanje brez uporabe filtrske vreče. Antistatičen nastavek za cev zmanjšuje elektrostatično razelektritev na minimum.