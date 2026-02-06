Primeren je za zelo velike količine prahu in grobe umazanije na prostem, brez težav pa ga je mogoče prestaviti tudi v notranje prostore: Naš baterijski industrijski stroj za pometanje KM 105/180 R Bp Classic prepriča s prilagodljivimi možnostmi uporabe. Vozni pogon, pogon pometalnega valja in pogon stranske krtače so izvedeni popolnoma hidravlično in s tem izjemno robustni. V kombinaciji z drugimi visokokakovostnimi komponentami in kolesi s polnimi gumami sta tako dosežena preprosto vzdrževanje in dolga življenjska doba stroja. Serijsko je vgrajen zmogljiv sistem žepkastega filtra, ki se samodejno čisti v kratkih intervalih, brez težav pa je kos tudi izredno prašnim razmeram. Kot alternativa sta na voljo do uporabnika prijazni sistem ploščatega filtra in preizkušeni sistem okroglega filtra. Skladni koncept stroja KM 105/180 R Bp Classic je zaokrožen z otročje lahkim, intuitivnim upravljanjem z ročicami, udobnim višinskim praznjenjem posode in še posebej enostavnim vzdrževanjem.