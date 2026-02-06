Pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R Bp Classic
Naš baterijski, popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje KM 105/180 R Bp Classic prepriča s svojo robustno kompaktnostjo in je primeren za notranjo in zunanjo rabo.
Primeren je za zelo velike količine prahu in grobe umazanije na prostem, brez težav pa ga je mogoče prestaviti tudi v notranje prostore: Naš baterijski industrijski stroj za pometanje KM 105/180 R Bp Classic prepriča s prilagodljivimi možnostmi uporabe. Vozni pogon, pogon pometalnega valja in pogon stranske krtače so izvedeni popolnoma hidravlično in s tem izjemno robustni. V kombinaciji z drugimi visokokakovostnimi komponentami in kolesi s polnimi gumami sta tako dosežena preprosto vzdrževanje in dolga življenjska doba stroja. Serijsko je vgrajen zmogljiv sistem žepkastega filtra, ki se samodejno čisti v kratkih intervalih, brez težav pa je kos tudi izredno prašnim razmeram. Kot alternativa sta na voljo do uporabnika prijazni sistem ploščatega filtra in preizkušeni sistem okroglega filtra. Skladni koncept stroja KM 105/180 R Bp Classic je zaokrožen z otročje lahkim, intuitivnim upravljanjem z ročicami, udobnim višinskim praznjenjem posode in še posebej enostavnim vzdrževanjem.
Značilnosti in prednosti
Robustna izvedba stroja za varno delo.
- Popolnoma hidravlični vozni pogon ter pogon glavnega pometalnega valja in stranske krtače.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.
Princip smetišnice
- Jamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah.
- Sesa grobe nečistoče brez problemov.
- Ustvarja neznatno količino prahu.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
- Intuitivno upravljanje z ročicami.
- Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
- Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.
Zmogljiv sistem žepkastega filtra
- Učinkovito zmanjšuje prašenje med pometanjem.
- Izbirno je na voljo tudi s ploščatim ali okroglim filtrom.
- Izjemno učinkovito čiščenje za dolg čas delovanja.
Avtomatsko čiščenje filtra
- Z rednim čiščenjem se podaljša uporabnost filtra.
- Zmanjša prašenje tudi v izjemnih pogojih.
- Zanesljivo delovanje pri vseh filtrskih sistemih, ki so na voljo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|36 / 2,5
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6300
|Delovna širina (mm)
|780
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1050
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1300
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|36
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|180
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|14
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|5,2
|Teža (z dodatki) (Kg)
|530
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|850
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|530
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Področja uporabe
- Idealen za uporabo v (odprtih) proizvodnih, skladiščnih in logističnih halah
- Primeren za zunanja skladišča, mesta za pretovarjanje in gradbišča
- Za uporabo v kovinski in gradbeni industriji ter v obratih težke industrije