Pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R Bp Pack Classic
Serijsko z baterijo in polnilnikom, kompakten in robustno zgrajen: naš industrijski stroj za pometanje KM 105/180 R Bp Pack Classic. S popolnoma hidravličnimi pogoni in prilagodljiv pri uporabi.
Visokokakovostne komponente, kolesa iz polne gume ter popolnoma hidravlične rešitve voznega pogona, pogona pometalnega valja in pogona stranske krtače skrbijo za maksimalno robustnost in vzdržljivost našega industrijskega stroja za pometanje KM 105/180 R Bp Pack Classic, serijsko opremljenega z baterijo in pripadajočim polnilnikom. Stroj, ki je opremljen z zmogljivim sistemom žepkastega filtra in učinkovitim samodejnim čiščenjem filtra, je brez truda kos tudi izjemno prašnim pogojem. Opcijsko je na voljo tudi do uporabnika prijazen sistem ploščatega filtra ali preizkušeni sistem okroglega filtra. KM 105/180 R Bp Pack Classic je poleg tega prepričljiv tudi pri odstranjevanju grobe umazanije in s kompaktno konstrukcijo brez težav pokaže svoje odlike tudi pri notranjem čiščenju. Uporabnik ima pri tem koristi od intuitivnega, zelo preprostega upravljanja z ročicami, udobnega višinskega praznjenja posode in preprostega koncepta vzdrževanja.
Značilnosti in prednosti
Robustna izvedba stroja za varno delo.Popolnoma hidravlični vozni pogon ter pogon glavnega pometalnega valja in stranske krtače. Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja. Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.
Princip smetišniceJamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah. Sesa grobe nečistoče brez problemov. Ustvarja neznatno količino prahu.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisuIntuitivno upravljanje z ročicami. Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja. Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.
Zmogljiv sistem žepkastega filtra
- Učinkovito zmanjšuje prašenje med pometanjem.
- Izbirno je na voljo tudi s ploščatim ali okroglim filtrom.
- Izjemno učinkovito čiščenje za dolg čas delovanja.
Avtomatsko čiščenje filtra
- Z rednim čiščenjem se podaljša uporabnost filtra.
- Zmanjša prašenje tudi v izjemnih pogojih.
- Zanesljivo delovanje pri vseh filtrskih sistemih, ki so na voljo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|36 / 2,5
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6300
|Delovna širina (mm)
|780
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1050
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1300
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|36
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|180
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|14
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|5,2
|Teža (z dodatki) (Kg)
|850
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|850
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|850
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Področja uporabe
- Idealen za uporabo v (odprtih) proizvodnih, skladiščnih in logističnih halah
- Primeren za zunanja skladišča, mesta za pretovarjanje in gradbišča
- Za uporabo v kovinski in gradbeni industriji ter v obratih težke industrije