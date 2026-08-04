Visokokakovostne komponente, kolesa iz polne gume ter popolnoma hidravlične rešitve voznega pogona, pogona pometalnega valja in pogona stranske krtače skrbijo za maksimalno robustnost in vzdržljivost našega industrijskega stroja za pometanje KM 105/180 R Bp Pack Classic, serijsko opremljenega z baterijo in pripadajočim polnilnikom. Stroj, ki je opremljen z zmogljivim sistemom žepkastega filtra in učinkovitim samodejnim čiščenjem filtra, je brez truda kos tudi izjemno prašnim pogojem. Opcijsko je na voljo tudi do uporabnika prijazen sistem ploščatega filtra ali preizkušeni sistem okroglega filtra. KM 105/180 R Bp Pack Classic je poleg tega prepričljiv tudi pri odstranjevanju grobe umazanije in s kompaktno konstrukcijo brez težav pokaže svoje odlike tudi pri notranjem čiščenju. Uporabnik ima pri tem koristi od intuitivnega, zelo preprostega upravljanja z ročicami, udobnega višinskega praznjenja posode in preprostega koncepta vzdrževanja.