Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp

Popolnoma hidravlični industrijski pometalni stroj robustne izvedbe za najzahtevnejšo uporabo, na primer na področju gradbene in kovinsko-predelovalne industrije, v livarnah in drugih območjih, kjer je veliko umazanije.

KM 150/500 R Bp z baterijskim pogonom in trikolesno izvedbo s krmiljenjem zadnjega kolesa prepričuje s preprostim upravljanjem. Na način smetišnice natančno in zanesljivo pometa fino in grobo umazanijo. Pri transportni vožnji se zbiralnik za smeti samodejno zapre. Pometalni valj se samodejno prilagodi neravni površini in ga lahko hitro zamenjate brez uporabe orodja. Dva nagubana filtra, ki sta vgrajena v ležečem položaju, skrbita za čist zrak tudi takrat, ko se močno praši. Čiščenje filtra poteka s pritiskom na gumb s pomočjo izjemno učinkovitega dvojnega strgala. Filter je optimalno dosegljiv in za njegovo zamenjavo ne potrebujete orodja. Osnovne funkcije je zaradi koncepta EASY Operation mogoče zelo preprosto upravljati z uporabo samo enega vrtljivega gumba.

Značilnosti in prednosti
Baterijsko delovanje
  • Delovanje brez emisij
  • Za uporabo zunaj in v zaprtih prostorih.
  • Nizek nivo hrupa
Dvojno strgalo
  • Zelo učinkovito čiščenje filtra
  • Upravljanje s pritiskom na gumb
Uporabniški koncept EASY-Operation
  • Za najbolj enostavno upravljanje
  • Kratek čas uvajanja
  • Zaščita pred nepravilnim delovanjem
Ploščati filter
  • Dobro rokovanje in dobra dostopnost
  • Iz pralnega poliestra
  • Dolga življenjska doba
Prilagodljiv Footprint sistem
  • Optimalni rezultati pometanja
  • Majhna obraba krtač.
  • Optimalna prilagoditev na različne podlage.
Hidravlično praznjenje na višini
  • Enostavno in zanesljivo praznjenje umazanije.
  • Praznjenje na višini do 1,52 m.
Princip smetišnice
  • Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
  • Majhna razpršenost prahu.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
  • Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja
  • Po želji z drugo ali tretjo stransko metlo.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
  • Majhna potreba po vzdrževanju.
  • Brez obrabe.
  • Vzdržljivo
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Električen
Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V/Kw) 48 / 10
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 12000
Delovna širina (mm) 1200
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1800
Napetost baterije (V) 48
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Posoda za smeti (l) 500
Sposobnost premagovanja naklona (%) 12
Delovna hitrost (km/h) 8
Površina filtra (m²) 7
Teža (z dodatki) (Kg) 1398
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 2690
Teža vključno z embalažo (Kg) 1398
Mere (D × Š × V) (mm) 2700 x 1720 x 2197

Obseg dobave

  • Kolesa, pnevmatike

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Nastavljiv glavni valj za pometanje
  • Servo krmiljenje
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Princip smetišnice
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Hidr. praznjenje na višini
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
