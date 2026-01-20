Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp
Popolnoma hidravlični industrijski pometalni stroj robustne izvedbe za najzahtevnejšo uporabo, na primer na področju gradbene in kovinsko-predelovalne industrije, v livarnah in drugih območjih, kjer je veliko umazanije.
KM 150/500 R Bp z baterijskim pogonom in trikolesno izvedbo s krmiljenjem zadnjega kolesa prepričuje s preprostim upravljanjem. Na način smetišnice natančno in zanesljivo pometa fino in grobo umazanijo. Pri transportni vožnji se zbiralnik za smeti samodejno zapre. Pometalni valj se samodejno prilagodi neravni površini in ga lahko hitro zamenjate brez uporabe orodja. Dva nagubana filtra, ki sta vgrajena v ležečem položaju, skrbita za čist zrak tudi takrat, ko se močno praši. Čiščenje filtra poteka s pritiskom na gumb s pomočjo izjemno učinkovitega dvojnega strgala. Filter je optimalno dosegljiv in za njegovo zamenjavo ne potrebujete orodja. Osnovne funkcije je zaradi koncepta EASY Operation mogoče zelo preprosto upravljati z uporabo samo enega vrtljivega gumba.
Značilnosti in prednosti
Baterijsko delovanje
- Delovanje brez emisij
- Za uporabo zunaj in v zaprtih prostorih.
- Nizek nivo hrupa
Dvojno strgalo
- Zelo učinkovito čiščenje filtra
- Upravljanje s pritiskom na gumb
Uporabniški koncept EASY-Operation
- Za najbolj enostavno upravljanje
- Kratek čas uvajanja
- Zaščita pred nepravilnim delovanjem
Ploščati filter
- Dobro rokovanje in dobra dostopnost
- Iz pralnega poliestra
- Dolga življenjska doba
Prilagodljiv Footprint sistem
- Optimalni rezultati pometanja
- Majhna obraba krtač.
- Optimalna prilagoditev na različne podlage.
Hidravlično praznjenje na višini
- Enostavno in zanesljivo praznjenje umazanije.
- Praznjenje na višini do 1,52 m.
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja
- Po želji z drugo ali tretjo stransko metlo.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
- Majhna potreba po vzdrževanju.
- Brez obrabe.
- Vzdržljivo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|48 / 10
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|12000
|Delovna širina (mm)
|1200
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1500
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1800
|Napetost baterije (V)
|48
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|500
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|7
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1398
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|2690
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1398
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Obseg dobave
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Video posnetki