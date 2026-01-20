KM 150/500 R Bp z baterijskim pogonom in trikolesno izvedbo s krmiljenjem zadnjega kolesa prepričuje s preprostim upravljanjem. Na način smetišnice natančno in zanesljivo pometa fino in grobo umazanijo. Pri transportni vožnji se zbiralnik za smeti samodejno zapre. Pometalni valj se samodejno prilagodi neravni površini in ga lahko hitro zamenjate brez uporabe orodja. Dva nagubana filtra, ki sta vgrajena v ležečem položaju, skrbita za čist zrak tudi takrat, ko se močno praši. Čiščenje filtra poteka s pritiskom na gumb s pomočjo izjemno učinkovitega dvojnega strgala. Filter je optimalno dosegljiv in za njegovo zamenjavo ne potrebujete orodja. Osnovne funkcije je zaradi koncepta EASY Operation mogoče zelo preprosto upravljati z uporabo samo enega vrtljivega gumba.