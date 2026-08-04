Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack
Popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje z robustno konstrukcijo in za najtežje naloge, kot so npr. v industriji gradbenih materialov in kovinski industriji, v livarnah ali drugih obratih z velikimi količinami ustvarjene umazanije.
Naprava za pometanje in sesanje na akumulatorsko baterijo, KM 150/500 R Bp Pack na treh kolesih in z upravljanjem z zadnje strani obratuje tiho in brez emisij. S principom delovanja metlice in lopatke boste zagotovo pobrali vso umazanijo, tako drobno, kot tudi grobo. Pri transportu se posoda za pometene odpadke zapira sama. Valjasta ščetka za pometanje se avtomatsko prilagaja neravninam in se lahko hitro zamenja brez uporabe orodij. Novo zasnovan sistem pometanja zmanjšuje obrabo. Dva položena filtra s ploščatimi rebri bosta tudi v primeru večje količine prahu poskrbela za čist zrak. Čiščenje filtra se izvaja s pritiskom na gumb z najučinkovitejšim dualnim brisalcem. Filter je optimalno dostopen in se lahko zamenja brez uporabe orodij. Zahvaljujoč zasnovi EASY-Operation se z osnovnimi funkcijami naprave upravlja z le enim okretnim gumbom.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv sistem filtriranjaPloščati filter s površino filtriranja 7 m?. Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
Udobno delovno mestoVsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi. Vse funkcije na vidnem polju.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisuEnostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike. Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje. Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.
Optimalno podvozje s štirimi kolesi
- Izboljšana trakcija na drseči podlagi in neprehodnem terenu.
- Zvišuje udobje vožnje in varnost.
- Ščiti občutljiva tla z neagresivnim pritiskanjem ob tla.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|48 / 10
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|12000
|Delovna širina (mm)
|1200
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1500
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1800
|Kapaciteta baterije (Ah)
|700
|Napetost baterije (V)
|48
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|500
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|7
|Teža (z dodatki) (Kg)
|2690
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|2690
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Obseg dobave
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Servo krmiljenje
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
Video posnetki
Področja uporabe
- Za industrijo (železarne, tovarne cementa), logistiko in skladišča, parkirišča in pokrita parkirišča, gradbeništvo, letališča in pristanišča.