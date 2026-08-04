Naprava za pometanje in sesanje na akumulatorsko baterijo, KM 150/500 R Bp Pack na treh kolesih in z upravljanjem z zadnje strani obratuje tiho in brez emisij. S principom delovanja metlice in lopatke boste zagotovo pobrali vso umazanijo, tako drobno, kot tudi grobo. Pri transportu se posoda za pometene odpadke zapira sama. Valjasta ščetka za pometanje se avtomatsko prilagaja neravninam in se lahko hitro zamenja brez uporabe orodij. Novo zasnovan sistem pometanja zmanjšuje obrabo. Dva položena filtra s ploščatimi rebri bosta tudi v primeru večje količine prahu poskrbela za čist zrak. Čiščenje filtra se izvaja s pritiskom na gumb z najučinkovitejšim dualnim brisalcem. Filter je optimalno dostopen in se lahko zamenja brez uporabe orodij. Zahvaljujoč zasnovi EASY-Operation se z osnovnimi funkcijami naprave upravlja z le enim okretnim gumbom.