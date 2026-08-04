Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack

Popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje z robustno konstrukcijo in za najtežje naloge, kot so npr. v industriji gradbenih materialov in kovinski industriji, v livarnah ali drugih obratih z velikimi količinami ustvarjene umazanije.

Naprava za pometanje in sesanje na akumulatorsko baterijo, KM 150/500 R Bp Pack na treh kolesih in z upravljanjem z zadnje strani obratuje tiho in brez emisij. S principom delovanja metlice in lopatke boste zagotovo pobrali vso umazanijo, tako drobno, kot tudi grobo. Pri transportu se posoda za pometene odpadke zapira sama. Valjasta ščetka za pometanje se avtomatsko prilagaja neravninam in se lahko hitro zamenja brez uporabe orodij. Novo zasnovan sistem pometanja zmanjšuje obrabo. Dva položena filtra s ploščatimi rebri bosta tudi v primeru večje količine prahu poskrbela za čist zrak. Čiščenje filtra se izvaja s pritiskom na gumb z najučinkovitejšim dualnim brisalcem. Filter je optimalno dostopen in se lahko zamenja brez uporabe orodij. Zahvaljujoč zasnovi EASY-Operation se z osnovnimi funkcijami naprave upravlja z le enim okretnim gumbom.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack: Zmogljiv sistem filtriranja
Zmogljiv sistem filtriranja
Ploščati filter s površino filtriranja 7 m?. Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack: Udobno delovno mesto
Udobno delovno mesto
Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi. Vse funkcije na vidnem polju.
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack: Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike. Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje. Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.
Optimalno podvozje s štirimi kolesi
  • Izboljšana trakcija na drseči podlagi in neprehodnem terenu.
  • Zvišuje udobje vožnje in varnost.
  • Ščiti občutljiva tla z neagresivnim pritiskanjem ob tla.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Električen
Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V/Kw) 48 / 10
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 12000
Delovna širina (mm) 1200
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1800
Kapaciteta baterije (Ah) 700
Napetost baterije (V) 48
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Posoda za smeti (l) 500
Sposobnost premagovanja naklona (%) 12
Delovna hitrost (km/h) 8
Površina filtra (m²) 7
Teža (z dodatki) (Kg) 2690
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 2690
Mere (D × Š × V) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Obseg dobave

  • Kolesa iz polne gume

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Nastavljiv glavni valj za pometanje
  • Servo krmiljenje
  • Princip smetišnice
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Hidr. praznjenje na višini
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack
Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R Bp Pack

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za industrijo (železarne, tovarne cementa), logistiko in skladišča, parkirišča in pokrita parkirišča, gradbeništvo, letališča in pristanišča.
Dodatna oprema