Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R D
Industrijska hidravlična naprava za pometanje s krmiljenjem zadnjih koles. Za zahtevno delo na področju gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva in drugih področjih, kjer je veliko umazanije.
Industrijska naprava za pometanje KM 150/500 R D je sinonim za delovanje na dizelski pogon, pri katerem je poraba goriva nizka. Prepričala vas bo z odlično pogonsko zmogljivostjo. Trpežna naprava je še posebej primerna ekstremne pogoje, npr. za področje gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva ter v vseh drugih panogah, kjer je veliko umazanije. Princip delovanja smetišnice omogoča natančno in zanesljivo pometanje fine in grobe umazanije. Valj za pometanje se samodejno prilagodi neravnemu terenu, inovativni sistem pometanja zmanjšuje obrabo do minimuma. Glavni valj za pometanje lahko brez uporabe orodja zamenjate kot bi mignil. Pri transportni vožnji se zbiralnik za smeti samodejno zapre. Dva ploščata filtra, ki sta nameščena v ležečem položaju, skrbita za čist zrak tudi, ko se zelo praši. Čiščenje filtra poteka S pritiskom na gumb s pomočjo izjemno učinkovitega dvojnega strgala. Filter je brez težav dostopen in ga lahko enostavno zamenjate brez uporabe orodja. Tudi motor je lahko dostopen. Osnovne funkcije so s pomočjo EASY-Operation koncepta zelo enostavne za upravljanje. Ciklonski filter čisti zrak že preden pride do filtra motorja in tako občutno podaljšuje njegovo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv sistem filtriranjaPloščati filter s površino filtriranja 7 m?. Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala. Za pometanje brez prašenja.
Udobno delovno mestoVsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi. Vse funkcije na vidnem polju. Opcijsko: kabine z ogrevanjem ali klimatsko napravo.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisuEnostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike. Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje. Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.
Dizelsko delovanje
- Dolgi delovni intervali.
- Močna motorizacija
Optimalno podvozje s štirimi kolesi
- Izboljšana trakcija na drseči podlagi in neprehodnem terenu.
- Zvišuje udobje vožnje in varnost.
- Ščiti občutljiva tla z neagresivnim pritiskanjem ob tla.
Hidravlično praznjenje na višini
- Enostavno in zanesljivo praznjenje umazanije.
- Praznjenje na višini do 1,52 m.
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Udobno prilagajanje individualnim potrebam čiščenja.
- Prepričljiva oprema (npr. udobna kabina, klimatska naprava, ogrevanje).
- Po želji z dodatno drugo in tretjo stransko krtačo.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
- Nizka stopnja potrebnega vzdrževanja.
- Brez obrabe.
- Zelo dolga življenjska doba.
Ciklonski predfilter
- Podaljšana življenjska doba motornega filtra.
- Podaljšani intervali vzdrževanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|18,6
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|18000
|Delovna širina (mm)
|1200
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1500
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1800
|Posoda za smeti (l)
|500
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|7
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1440
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|1440
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Obseg dobave
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Video posnetki