Industrijska naprava za pometanje KM 150/500 R D je sinonim za delovanje na dizelski pogon, pri katerem je poraba goriva nizka. Prepričala vas bo z odlično pogonsko zmogljivostjo. Trpežna naprava je še posebej primerna ekstremne pogoje, npr. za področje gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva ter v vseh drugih panogah, kjer je veliko umazanije. Princip delovanja smetišnice omogoča natančno in zanesljivo pometanje fine in grobe umazanije. Valj za pometanje se samodejno prilagodi neravnemu terenu, inovativni sistem pometanja zmanjšuje obrabo do minimuma. Glavni valj za pometanje lahko brez uporabe orodja zamenjate kot bi mignil. Pri transportni vožnji se zbiralnik za smeti samodejno zapre. Dva ploščata filtra, ki sta nameščena v ležečem položaju, skrbita za čist zrak tudi, ko se zelo praši. Čiščenje filtra poteka S pritiskom na gumb s pomočjo izjemno učinkovitega dvojnega strgala. Filter je brez težav dostopen in ga lahko enostavno zamenjate brez uporabe orodja. Tudi motor je lahko dostopen. Osnovne funkcije so s pomočjo EASY-Operation koncepta zelo enostavne za upravljanje. Ciklonski filter čisti zrak že preden pride do filtra motorja in tako občutno podaljšuje njegovo življenjsko dobo.