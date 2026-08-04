Robusten, povsem hidravlični industrijski pometalni stroj KM 150/500 R LPG na utekočinjeni naftni plin za notranjo in zunanjo uporabo je primeren za uporabo v ekstremnih razmerah, npr. pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč. Princip smetišnice zanesljivo odstranjuje fine pometene nečistoče in grobe nečistoče. Pometalni valj se samodejno prilagaja neravninam na tleh, inovativni pometalni sistem pa močno zmanjšuje porabo. Glavni pometalni valj brez orodja zamenjate v eni potezi. Med vožnjo brez pometanja se posoda za pometene nečistoče samodejno zapre. Dva ležeče vgrajena ploščata nagubana filtra tudi pri večjih količinah prahu zagotavljata čist zrak. Filter očistite samo s pritiskom gumba, saj je opremljen z zelo učinkovitim dvojnim strgalom. Dostop do filtra je zelo preprost ter ga je mogoče zamenjati zelo preprosto in brez orodja. Tudi motor je preprosto dostopen. Glavne funkcije je mogoče zaradi koncepta upravljanja EASY upravljati preprosto s pritiskom gumba. Ciklonski predfilter očisti zrak, še preden vstopi v motorni filter, in s tem močno podaljša življenjsko dobo.