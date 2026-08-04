Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R LPG
Povsem hidravlični industrijski pometalni stroj s pogonom na utekočinjeni naftni plin z upravljanjem na zadnji strani s tremi kolesi. Za zahtevno uporabo pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč.
Robusten, povsem hidravlični industrijski pometalni stroj KM 150/500 R LPG na utekočinjeni naftni plin za notranjo in zunanjo uporabo je primeren za uporabo v ekstremnih razmerah, npr. pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč. Princip smetišnice zanesljivo odstranjuje fine pometene nečistoče in grobe nečistoče. Pometalni valj se samodejno prilagaja neravninam na tleh, inovativni pometalni sistem pa močno zmanjšuje porabo. Glavni pometalni valj brez orodja zamenjate v eni potezi. Med vožnjo brez pometanja se posoda za pometene nečistoče samodejno zapre. Dva ležeče vgrajena ploščata nagubana filtra tudi pri večjih količinah prahu zagotavljata čist zrak. Filter očistite samo s pritiskom gumba, saj je opremljen z zelo učinkovitim dvojnim strgalom. Dostop do filtra je zelo preprost ter ga je mogoče zamenjati zelo preprosto in brez orodja. Tudi motor je preprosto dostopen. Glavne funkcije je mogoče zaradi koncepta upravljanja EASY upravljati preprosto s pritiskom gumba. Ciklonski predfilter očisti zrak, še preden vstopi v motorni filter, in s tem močno podaljša življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv sistem filtriranja
- Ploščati filter s površino filtriranja 7 m?.
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.
Udobno delovno mesto
- Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
- Vse funkcije na vidnem polju.
- Opcijsko: kabine z ogrevanjem in klimatsko napravo.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
- Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike.
- Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje.
- Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.
Classic varianta z dizelskim pogonom
- Enostavno rokovanje s pomočjo ročaja
- Veliki žepkasti filter s površino filtriranja 10,5 m²
- Hidravlični pogon.
Delovanje na LPG
- Za uporabo zunaj in v zaprtih prostorih.
- Nizke emisije CO₂
- Enostavna menjava LPG jeklenk.
Dvojni brisalec
- Zelo učinkovito čiščenje filtra
- Upravljanje s pritiskom na gumb
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Udobno prilagajanje individualnim potrebam čiščenja.
- Prepričljiva oprema (npr. udobna kabina, klima naprava, gretje).
- Po želji z drugo ali tretjo stransko metlo.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
- Nizka stopnja potrebnega vzdrževanja.
- Brez obrabe.
- Zelo dolga življenjska doba.
Ciklonski predfilter
- Podaljšana življenjska doba motornega filtra.
- Podaljšani intervali vzdrževanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|LPG
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|22
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|18000
|Delovna širina (mm)
|1200
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1500
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1800
|Posoda za smeti (l)
|500
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|7
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1317
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|1317
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1317
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Obseg dobave
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Področja uporabe
- Za industrijo (železarne, tovarne cementa), logistiko in skladišča, parkirišča in pokrita parkirišča, gradbeništvo, letališča in pristanišča.