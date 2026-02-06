Pometalno-sesalni stroj KM 170/600 R D Classic

Popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic z dizelskim motorjem, štirimi kolesi in zadnjim upravljanjem. Za zahtevno uporabo v panogah z veliko umazanije, kot so npr. livarne.

Varčen dizelski motor, izjemna površinska zmogljivost, zelo robustna konstrukcija: Naš industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic je bil razvit za najzahtevnejše čistilne naloge v obratih z veliko umazanije, kamor spadajo npr. proizvodnja gradbenih materialov, kovinska industrija in livarne. Groba umazanija skupaj z drobnim materialom zahvaljujoč preizkušenemu principu smetišnice zanesljivo pristane v zbiralniku za smeti. Pometalni valj se med čiščenjem samodejno prilagaja morebitnim neravninam tal in tako zagotavlja brezhibne rezultate pometanja v vseh okoliščinah. Zmogljiv sistem žepkastega filtra v kombinaciji s samodejnim čiščenjem filtra zagotavlja konstantno čistilno zmogljivost. Opcijsko je na voljo tudi do uporabnika prijazen sistem ploščatega filtra ali preizkušeni sistem okroglega filtra. Zasnova stroja je zelo prijazna do uporabnika: Upravljanje je intuitivno z ročicami, vzdrževalna dela, kot je menjava pometalnega dela, so opravljena v nekaj trenutkih in brez orodja, udobno višinsko praznjenje zbiralnika za smeti pa olajšuje delo.

Značilnosti in prednosti
Zmogljiv sistem žepkastega filtra
  • Učinkovito zmanjšuje prašenje med pometanjem.
  • Izbirno je na voljo tudi s ploščatim ali okroglim filtrom.
  • Izjemno učinkovito čiščenje za dolg čas delovanja.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
  • Intuitivno upravljanje z ročicami.
  • Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
  • Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.
Avtomatsko čiščenje filtra
  • Z rednim čiščenjem se podaljša uporabnost filtra.
  • Zmanjša prašenje tudi v izjemnih pogojih.
  • Zanesljivo delovanje pri vseh filtrskih sistemih, ki so na voljo.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
  • Udobno prilagajanje individualnim potrebam čiščenja.
  • Prepričljiva oprema (npr. udobna kabina, klima naprava, gretje).
  • Na voljo po izbiri: Delovna osvetlitev, sistem za pršenje vode ali druga stranska krtača.
Robustna izvedba stroja za varno delo.
  • Omogoča delo pri ekstremnih zunanjih pogojih.
  • Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
  • Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.
Princip smetišnice
  • Jamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah.
  • Sesa grobe nečistoče brez problemov.
  • Ustvarja neznatno količino prahu.
Štirikolesno podvozje
  • Izboljšana trakcija na drseči podlagi in neprehodnem terenu.
  • Zvišuje udobje vožnje in varnost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Dizel
Vozni pogon Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev Kubota
Pogon - zmogljivost (Kw) 18,5
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 23800
Delovna širina (mm) 1350
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1700
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 2000
Posoda za smeti (l) 600
Sposobnost premagovanja naklona (%) 18
Delovna hitrost (km/h) 14
Površina filtra (m²) 13
Teža (z dodatki) (Kg) 1698
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 1695
Teža vključno z embalažo (Kg) 1698
Mere (D × Š × V) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Obseg dobave

  • Žepni filter
  • Kolesa, pnevmatike

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Nastavljiv glavni valj za pometanje
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Servo krmiljenje
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Princip smetišnice
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Hidr. praznjenje na višini
  • Za uporabo zunaj
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Pometalno-sesalni stroj KM 170/600 R D Classic

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za uporabo v livarnah, železarnah in jeklarnah, kakor tudi v obratih težke industrije
  • Idealen za proizvodnjo gradbenega materiala in bazično industrijo, kakor tudi za gradbišča
  • Za uporabo v kovinskopredelovalni industriji in v proizvodnih halah
  • Primeren za zunanja skladišča in mesta za pretovor
Dodatna oprema