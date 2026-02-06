Varčen dizelski motor, izjemna površinska zmogljivost, zelo robustna konstrukcija: Naš industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic je bil razvit za najzahtevnejše čistilne naloge v obratih z veliko umazanije, kamor spadajo npr. proizvodnja gradbenih materialov, kovinska industrija in livarne. Groba umazanija skupaj z drobnim materialom zahvaljujoč preizkušenemu principu smetišnice zanesljivo pristane v zbiralniku za smeti. Pometalni valj se med čiščenjem samodejno prilagaja morebitnim neravninam tal in tako zagotavlja brezhibne rezultate pometanja v vseh okoliščinah. Zmogljiv sistem žepkastega filtra v kombinaciji s samodejnim čiščenjem filtra zagotavlja konstantno čistilno zmogljivost. Opcijsko je na voljo tudi do uporabnika prijazen sistem ploščatega filtra ali preizkušeni sistem okroglega filtra. Zasnova stroja je zelo prijazna do uporabnika: Upravljanje je intuitivno z ročicami, vzdrževalna dela, kot je menjava pometalnega dela, so opravljena v nekaj trenutkih in brez orodja, udobno višinsko praznjenje zbiralnika za smeti pa olajšuje delo.