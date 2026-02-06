Pometalno-sesalni stroj KM 170/600 R D Classic
Popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic z dizelskim motorjem, štirimi kolesi in zadnjim upravljanjem. Za zahtevno uporabo v panogah z veliko umazanije, kot so npr. livarne.
Varčen dizelski motor, izjemna površinska zmogljivost, zelo robustna konstrukcija: Naš industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic je bil razvit za najzahtevnejše čistilne naloge v obratih z veliko umazanije, kamor spadajo npr. proizvodnja gradbenih materialov, kovinska industrija in livarne. Groba umazanija skupaj z drobnim materialom zahvaljujoč preizkušenemu principu smetišnice zanesljivo pristane v zbiralniku za smeti. Pometalni valj se med čiščenjem samodejno prilagaja morebitnim neravninam tal in tako zagotavlja brezhibne rezultate pometanja v vseh okoliščinah. Zmogljiv sistem žepkastega filtra v kombinaciji s samodejnim čiščenjem filtra zagotavlja konstantno čistilno zmogljivost. Opcijsko je na voljo tudi do uporabnika prijazen sistem ploščatega filtra ali preizkušeni sistem okroglega filtra. Zasnova stroja je zelo prijazna do uporabnika: Upravljanje je intuitivno z ročicami, vzdrževalna dela, kot je menjava pometalnega dela, so opravljena v nekaj trenutkih in brez orodja, udobno višinsko praznjenje zbiralnika za smeti pa olajšuje delo.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv sistem žepkastega filtra
- Učinkovito zmanjšuje prašenje med pometanjem.
- Izbirno je na voljo tudi s ploščatim ali okroglim filtrom.
- Izjemno učinkovito čiščenje za dolg čas delovanja.
Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu
- Intuitivno upravljanje z ročicami.
- Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
- Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.
Avtomatsko čiščenje filtra
- Z rednim čiščenjem se podaljša uporabnost filtra.
- Zmanjša prašenje tudi v izjemnih pogojih.
- Zanesljivo delovanje pri vseh filtrskih sistemih, ki so na voljo.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Udobno prilagajanje individualnim potrebam čiščenja.
- Prepričljiva oprema (npr. udobna kabina, klima naprava, gretje).
- Na voljo po izbiri: Delovna osvetlitev, sistem za pršenje vode ali druga stranska krtača.
Robustna izvedba stroja za varno delo.
- Omogoča delo pri ekstremnih zunanjih pogojih.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.
Princip smetišnice
- Jamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah.
- Sesa grobe nečistoče brez problemov.
- Ustvarja neznatno količino prahu.
Štirikolesno podvozje
- Izboljšana trakcija na drseči podlagi in neprehodnem terenu.
- Zvišuje udobje vožnje in varnost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|18,5
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|23800
|Delovna širina (mm)
|1350
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1700
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2000
|Posoda za smeti (l)
|600
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|14
|Površina filtra (m²)
|13
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1698
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|1695
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1698
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Video posnetki
Področja uporabe
- Za uporabo v livarnah, železarnah in jeklarnah, kakor tudi v obratih težke industrije
- Idealen za proizvodnjo gradbenega materiala in bazično industrijo, kakor tudi za gradbišča
- Za uporabo v kovinskopredelovalni industriji in v proizvodnih halah
- Primeren za zunanja skladišča in mesta za pretovor