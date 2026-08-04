Ročni pometalni stroj KM 70/25 C je učinkovita in uspešna rešitev za čiščenje trdih površin znotraj in na prostem. Pometalni valj in stranska krtača delujeta na baterijski pogon in znatno povečata udobje pri delu: uporabniki lahko brez napora pometajo vogale in težko dostopna mesta z bistveno manj sile. Penasti filter s pasivnim sesanjem zmanjšuje prah in ohranja delovno okolje čisto. Pometalni valj je mogoče prilagoditi v šestih stopnjah, da se njegova učinkovitost čiščenja prilagodi različnim površinam. Praktična polica za dodatno opremo, kot so vedra in pobiralci smeti, olajša delo. Vzdrževanje je tudi preprosto, brez orodja za menjavo stranske krtače in filtra. 36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power zagotavlja zadostno moč v vsaki situaciji. Izmenljivo baterijo je mogoče odstraniti za lažji transport. Baterija in polnilnik baterij nista vključena v obseg dobave.