Pometalno-sesalni stroj KM 75/40 W G
Kompakten in okreten Kärcher pometalno-sesalni stroj KM 75/40 W G za zunanje površine poganja bencinski motor z nizkimi emisijami in brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo.
Potisni pometalno-sesalni stroj KM 75/40 W G poganja zanesljiv, nizkoemisijski bencinski motor Kohler s 3,3 kW, ki je seveda v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o emisijah. Zaradi tega je kot nalašč za hitro in temeljito čiščenje zunanjih površin, večjih od 600 kvadratnih metrov. Popolne rezultate čiščenja zagotalja princip pometanja nad glavo s povezljivo stransko krtačo, nastavitev površine za pometanje brez orodja in glavni valj za pometanje, ki ga je mogoče zamenjati brez uporabe orodja. Zmogljivo sesanje učinkovito preprečuje razpršitev prahu, učinkovito čiščenje ploščatega nagubanega filtra pa zagotavlja konstantno sesalno moč. Pameten koncept delovanja EASY Operation, premična 40-litrska posoda odpadke, ki se shranijo direktno v odpadno posodo in integriran vlečni pogon z brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo pometanja zagotavljajo maksimalno udobje uporabnika med delom. Z kompaktnim in okretnim KM 75/40 W G boste čistili hitreje in manj utrujajoče.
Značilnosti in prednosti
Zbiralnik za smeti z ročajem TrolleyZbiralnik s pomočjo oprijemalnih utorov udobno vzamete ven in ga enostavno spraznite. Kratek čas praznjenja.
Zmogljiv sistem filtrov z mehanskim čiščenjem1,8 m2 filtrirne površine za dolge delovne intervale. Trpežnost zaradi pralnega poliestra. Mehansko čiščenje filtra z ergonomskim ročajem.
Prijazno vzdrževanjeMenjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.
Uporabniški koncept EASY-Operation
- Preprosta, priročna uporaba zaradi logične razporeditve vseh upravljalnih elementov.
- Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Bencin
|Pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Kohler
|Pogon - zmogljivost (W)
|3300
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3375
|Delovna širina (mm)
|550
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|750
|Posoda za smeti (l)
|40
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|15
|Delovna hitrost (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|1,8
|Teža (z dodatki) (Kg)
|84,886
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|94,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Obseg dobave
- Ploščati filter: iz poliestra
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Vozni pogon naprej
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Mobilna posoda za smeti
- Pokrov za grobo umazanijo
- Zložljiv potisni lok
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Odsesavanje
- Zmogljiv vlečni pogon
- Za uporabo zunaj
- Nastavitev sesalnega toka
- Stranske krtače/nastavljive
Področja uporabe
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo