Potisni pometalno-sesalni stroj KM 75/40 W G poganja zanesljiv, nizkoemisijski bencinski motor Kohler s 3,3 kW, ki je seveda v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o emisijah. Zaradi tega je kot nalašč za hitro in temeljito čiščenje zunanjih površin, večjih od 600 kvadratnih metrov. Popolne rezultate čiščenja zagotalja princip pometanja nad glavo s povezljivo stransko krtačo, nastavitev površine za pometanje brez orodja in glavni valj za pometanje, ki ga je mogoče zamenjati brez uporabe orodja. Zmogljivo sesanje učinkovito preprečuje razpršitev prahu, učinkovito čiščenje ploščatega nagubanega filtra pa zagotavlja konstantno sesalno moč. Pameten koncept delovanja EASY Operation, premična 40-litrska posoda odpadke, ki se shranijo direktno v odpadno posodo in integriran vlečni pogon z brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo pometanja zagotavljajo maksimalno udobje uporabnika med delom. Z kompaktnim in okretnim KM 75/40 W G boste čistili hitreje in manj utrujajoče.