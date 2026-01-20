Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp
Udoben, sodoben pometalni stroj za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih in na prostem za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.
TEHNIČNI OPIS: Pogon: - 24 V/750 W DC motor - 1 stopalka za naprej in nazaj - majhen polmer obračanja (3350 mm) - avtomatska parkirna zavora z vakuumsko tehnologijo - avtomatski izklop motorja, ko voznik zapusti sedež - učinkovit okrogli filtrirni sistem z avtomatskim čiščenjem filtra Sistem za pometanje/vakuum: ta stroj uporablja princip prevrženja. Z drugimi besedami, valjčna krtača vrže umazanijo navzgor in nazaj v posodo za umazanijo. Plavajoča valjčna krtača se samodejno prilagaja neravnim površinam. Filter in valjčno krtačo je mogoče zamenjati brez orodja. Z integrirano loputo za grobo umazanijo za grobe odpadke, npr. pločevinke, razcepljeni, gramoz ali mokri listi. Stranska krtača in valjčna krtača sta hidravlično gnani. Na voljo je druga opcijska stranska krtača. Posoda za umazanijo: obe 50-litrski posodi za umazanijo je mogoče odstraniti s strani. Delovanje: Glavno valjčno krtačo in stransko krtačo lahko samodejno dvignete in spustite s stikalom. Naprej in nazaj z enim pedalom.
Značilnosti in prednosti
Naletna zaščitaZa zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Prijazno vzdrževanjeMenjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.
Uporabniški koncept EASY-Operation
- Udobno pometanje s pomočjo logične in razumljive razporeditve upravljalnih elementov, ki so na dosegu roke in vedno v vidnem polju.
- Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|24 / 2,1
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7800
|Delovna širina (mm)
|700
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1300
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|100
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|15
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|320
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|300
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, ne puščajo sledi
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
