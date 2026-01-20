TEHNIČNI OPIS: Pogon: - 24 V/750 W DC motor - 1 stopalka za naprej in nazaj - majhen polmer obračanja (3350 mm) - avtomatska parkirna zavora z vakuumsko tehnologijo - avtomatski izklop motorja, ko voznik zapusti sedež - učinkovit okrogli filtrirni sistem z avtomatskim čiščenjem filtra Sistem za pometanje/vakuum: ta stroj uporablja princip prevrženja. Z drugimi besedami, valjčna krtača vrže umazanijo navzgor in nazaj v posodo za umazanijo. Plavajoča valjčna krtača se samodejno prilagaja neravnim površinam. Filter in valjčno krtačo je mogoče zamenjati brez orodja. Z integrirano loputo za grobo umazanijo za grobe odpadke, npr. pločevinke, razcepljeni, gramoz ali mokri listi. Stranska krtača in valjčna krtača sta hidravlično gnani. Na voljo je druga opcijska stranska krtača. Posoda za umazanijo: obe 50-litrski posodi za umazanijo je mogoče odstraniti s strani. Delovanje: Glavno valjčno krtačo in stransko krtačo lahko samodejno dvignete in spustite s stikalom. Naprej in nazaj z enim pedalom.