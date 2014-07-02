Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack
Udobna in moderna naprava za pometanje z upravljanjem sede za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih in zunaj za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.
Tehnični opis: Pogon: - motor z enosmernim tokom 24 V / 600 W – pedal za vožnjo naprej in nazaj – majhen krog obračanja (3350 mm) – samodejna zaustavitvena zavora s tehniko podtlaka – samodejen izklop motorja, ko upravljavec zapusti sedež – učinkovit sistem okroglega filtra s samodejnim čiščenjem filtra za sistem pometanja/sesanja: naprava deluje po principu, pri katerem se umazanija nad valjem za pometanje transportira nazaj v zbiralnik za smeti. Valj za pometanje je nihajoče vpet in se samodejno prilagodi neravni površini. Tako filter kot tudi glavni valj za pometanje lahko zamenjate brez uporabe orodja. Vgrajena loputa za grobo umazanijo omogoča pobiranje grobe umazanije, kot so pločevinke od pijač, pesek ali mokro listje. Stranska krtača in glavni valj za pometanje imata hidravlični pogon. Opcijsko je dobavljiva tudi druga stranska krtača. Zbiralnik za smeti: obe posodi s prostornino 50 litrov sta snemljivi s strani. Upravljanje: s pomočjo stikala lahko glavni valj za pometanje in obe stranski krtači samodejno dvignete in spustite. S pomočjo nožnega pedala krmilite vožnjo naprej in nazaj. Baterije in polnilec so vključeni v dobavo.
Značilnosti in prednosti
Naletna zaščitaZa zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Prijazno vzdrževanjeMenjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.
Uporabniški koncept EASY-Operation
- Udobno pometanje s pomočjo logične in razumljive razporeditve upravljalnih elementov, ki so na dosegu roke in vedno v vidnem polju.
- Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|24 / 2,1
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7800
|Delovna širina (mm)
|700
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1300
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|100
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|15
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|540
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|300
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
Video posnetki
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Izredno primeren za gradbena podjetja, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah.
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.