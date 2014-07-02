Tehnični opis: Pogon: - motor z enosmernim tokom 24 V / 600 W – pedal za vožnjo naprej in nazaj – majhen krog obračanja (3350 mm) – samodejna zaustavitvena zavora s tehniko podtlaka – samodejen izklop motorja, ko upravljavec zapusti sedež – učinkovit sistem okroglega filtra s samodejnim čiščenjem filtra za sistem pometanja/sesanja: naprava deluje po principu, pri katerem se umazanija nad valjem za pometanje transportira nazaj v zbiralnik za smeti. Valj za pometanje je nihajoče vpet in se samodejno prilagodi neravni površini. Tako filter kot tudi glavni valj za pometanje lahko zamenjate brez uporabe orodja. Vgrajena loputa za grobo umazanijo omogoča pobiranje grobe umazanije, kot so pločevinke od pijač, pesek ali mokro listje. Stranska krtača in glavni valj za pometanje imata hidravlični pogon. Opcijsko je dobavljiva tudi druga stranska krtača. Zbiralnik za smeti: obe posodi s prostornino 50 litrov sta snemljivi s strani. Upravljanje: s pomočjo stikala lahko glavni valj za pometanje in obe stranski krtači samodejno dvignete in spustite. S pomočjo nožnega pedala krmilite vožnjo naprej in nazaj. Baterije in polnilec so vključeni v dobavo.