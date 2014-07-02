Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack

Udobna in moderna naprava za pometanje z upravljanjem sede za profesionalno uporabo v zaprtih prostorih in zunaj za površine od 6.000 m²/h do 7.800 m²/h.

Tehnični opis: Pogon: - motor z enosmernim tokom 24 V / 600 W – pedal za vožnjo naprej in nazaj – majhen krog obračanja (3350 mm) – samodejna zaustavitvena zavora s tehniko podtlaka – samodejen izklop motorja, ko upravljavec zapusti sedež – učinkovit sistem okroglega filtra s samodejnim čiščenjem filtra za sistem pometanja/sesanja: naprava deluje po principu, pri katerem se umazanija nad valjem za pometanje transportira nazaj v zbiralnik za smeti. Valj za pometanje je nihajoče vpet in se samodejno prilagodi neravni površini. Tako filter kot tudi glavni valj za pometanje lahko zamenjate brez uporabe orodja. Vgrajena loputa za grobo umazanijo omogoča pobiranje grobe umazanije, kot so pločevinke od pijač, pesek ali mokro listje. Stranska krtača in glavni valj za pometanje imata hidravlični pogon. Opcijsko je dobavljiva tudi druga stranska krtača. Zbiralnik za smeti: obe posodi s prostornino 50 litrov sta snemljivi s strani. Upravljanje: s pomočjo stikala lahko glavni valj za pometanje in obe stranski krtači samodejno dvignete in spustite. S pomočjo nožnega pedala krmilite vožnjo naprej in nazaj. Baterije in polnilec so vključeni v dobavo.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack: Naletna zaščita
Naletna zaščita
Za zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.
Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack: Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Po vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack: Prijazno vzdrževanje
Prijazno vzdrževanje
Menjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.
Uporabniški koncept EASY-Operation
  • Udobno pometanje s pomočjo logične in razumljive razporeditve upravljalnih elementov, ki so na dosegu roke in vedno v vidnem polju.
  • Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V/Kw) 24 / 2,1
Vrsta pogona Električen
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 6000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h) 7800
Delovna širina (mm) 700
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1000
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1300
Kapaciteta baterije (Ah) 240
Napetost baterije (V) 24
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Posoda za smeti (l) 100
Sposobnost premagovanja naklona (%) 15
Delovna hitrost (km/h) 6
Površina filtra (m²) 6
Teža (z dodatki) (Kg) 540
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 300
Mere (D × Š × V) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Obseg dobave

  • Okrogli filter iz poliestra
  • Baterija in vgradni polnilnik vključena
  • Kolesa, pnevmatike

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Pokrov za grobo umazanijo
  • Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack
Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R Bp Pack

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
  • Izredno primeren za gradbena podjetja, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah.
  • Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema