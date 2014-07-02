TEHNIČNI OPIS: Pogon: motor Honda 6,7 kW, pedal za vožnjo naprej in nazaj, majhen obračalni krog (3350 mm), samodejna podtlačna parkirna zavora, samodejni izklop motorja, ko upravljavec zapusti sedež. Sistem pometanja/sesanja: naprava deluje na način odvajanja umazanije nad pometalnim valjem nazaj v zbiralnik za smeti. Pometalni valj je plavajoče vpet in se samodejno prilagodi neravni površini. Tako filter kot tudi glavni pometalni valj je mogoče zamenjati brez uporabe orodja. Vgrajena loputa za grobo umazanijo omogoča pobiranje grobe umazanije, kot so pločevinke od pijač, prod ali mokro listje. Stranska krtača in glavni pometalni valj imata hidravlični pogon. Opcijsko je dobavljiva tudi druga stranska krtača. Zbiralnik za smeti: obe posodi s prostornino 50 litrov sta snemljivi s strani. Upravljanje: stranski krtači in glavni pometalni valj lahko samodejno spustite z uporabo stikala. Vožnjo naprej in nazaj upravljate samo z enim pedalom.