Pometalno-sesalni stroj KM 100/100 R G
Udoben in sodoben pometalni stroj s sedečim upravljanjem za profesionalno uporabo v notranjih prostorih in na prostem za površine od 8000 do 10.400 m²/h.
TEHNIČNI OPIS: Pogon: motor Honda 6,7 kW, pedal za vožnjo naprej in nazaj, majhen obračalni krog (3350 mm), samodejna podtlačna parkirna zavora, samodejni izklop motorja, ko upravljavec zapusti sedež. Sistem pometanja/sesanja: naprava deluje na način odvajanja umazanije nad pometalnim valjem nazaj v zbiralnik za smeti. Pometalni valj je plavajoče vpet in se samodejno prilagodi neravni površini. Tako filter kot tudi glavni pometalni valj je mogoče zamenjati brez uporabe orodja. Vgrajena loputa za grobo umazanijo omogoča pobiranje grobe umazanije, kot so pločevinke od pijač, prod ali mokro listje. Stranska krtača in glavni pometalni valj imata hidravlični pogon. Opcijsko je dobavljiva tudi druga stranska krtača. Zbiralnik za smeti: obe posodi s prostornino 50 litrov sta snemljivi s strani. Upravljanje: stranski krtači in glavni pometalni valj lahko samodejno spustite z uporabo stikala. Vožnjo naprej in nazaj upravljate samo z enim pedalom.
Značilnosti in prednosti
Naletna zaščitaZa zaščito stroja za pometanje ter okolice, ki jo čistite.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Prijazno vzdrževanjeMenjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.
Uporabniški koncept EASY-Operation
- Udobno pometanje s pomočjo logične in razumljive razporeditve upravljalnih elementov, ki so na dosegu roke in vedno v vidnem polju.
- Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|6,7
|Vrsta pogona
|Bencin
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|8000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|10400
|Delovna širina (mm)
|700
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1300
|Posoda za smeti (l)
|100
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|340
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|300
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
Video posnetki
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Izredno primeren za gradbena podjetja, v maloprodajnem sektorju ali javnih zgradbah.
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.