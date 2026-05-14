Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp
Priročen, visoko produktiven baterijski pometalni stroj KM 100/120 R Bp s hidravličnim visokim praznjenjem posode in delovanjem brez emisij - kot nalašč za prašno notranjost.
Opremljen s plavajočo valjčno krtačo za odlične rezultate pometanja, je baterijski pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp brez emisij, ki napaja baterijo, je popolna izbira za daljše aplikacije čiščenja, zlasti v zelo prašnih notranjih prostorih. Vrtljiva stranska krtača preprečuje poškodbe stroja in pohištva, hitrost pa je mogoče prilagoditi količini prahu. Preizkušen filtrirni sistem s šestimi kvadratnimi metri filtrirne površine in avtomatskim čiščenjem omogoča pometanje brez prahu v vsakem trenutku, tudi ko je veliko prahu. Hidravlično visoko praznjenje posode omogoča priročno odlaganje odpadkov, ki se zbirajo v veliki posodi. Vsi upravljalni elementi so enostavno dosegljivi in tudi zelo pregledno razporejeni, nastavljiv voznikov sedež pa omogoča zelo dober pregled. Vsi deli, ki zahtevajo vzdrževanje, so enostavni za dostop, filter in valjčno krtačo pa je mogoče zamenjati tudi brez orodja. KM 100/120 R je opcijsko lahko opremljen tudi z zaščitno streho ali vakuumskim držalom, ki ustreza individualnim potrebam. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanjeVisoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemSamodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu. Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo. Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7620
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Napetost baterije (V)
|24
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|498
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|500,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Idealno tudi za področje logistike, na primer za čiščenje skladišč.