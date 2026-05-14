Opremljen s plavajočo valjčno krtačo za odlične rezultate pometanja, je baterijski pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp brez emisij, ki napaja baterijo, je popolna izbira za daljše aplikacije čiščenja, zlasti v zelo prašnih notranjih prostorih. Vrtljiva stranska krtača preprečuje poškodbe stroja in pohištva, hitrost pa je mogoče prilagoditi količini prahu. Preizkušen filtrirni sistem s šestimi kvadratnimi metri filtrirne površine in avtomatskim čiščenjem omogoča pometanje brez prahu v vsakem trenutku, tudi ko je veliko prahu. Hidravlično visoko praznjenje posode omogoča priročno odlaganje odpadkov, ki se zbirajo v veliki posodi. Vsi upravljalni elementi so enostavno dosegljivi in tudi zelo pregledno razporejeni, nastavljiv voznikov sedež pa omogoča zelo dober pregled. Vsi deli, ki zahtevajo vzdrževanje, so enostavni za dostop, filter in valjčno krtačo pa je mogoče zamenjati tudi brez orodja. KM 100/120 R je opcijsko lahko opremljen tudi z zaščitno streho ali vakuumskim držalom, ki ustreza individualnim potrebam. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave in ju je treba naročiti posebej.