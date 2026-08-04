Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Zasnovano za prašne notranjosti: pometalni stroj s sedežem KM 100/120 R Bp Pack z zmogljivo litij-ionsko baterijo s kapaciteto 160 Ah, hitrim polnilnikom in hidravličnim praznjenjem posode.
KM 100/120 R Li-Ion je izjemno robusten stroj za pometanje srednje velikosti s sedežem. Zaradi zasnove na baterije je še posebej primeren za uporabo v zaprtih prostorih. Litij-ionska baterija s kapaciteto 160 Ah zagotavlja dovolj energije za 4 ure različnih čistilnih opravil. Preostalo kapaciteto baterije je mogoče kadar koli odčitati na zaslonu. Zahvaljujoč plavajoči valjčni krtači stroj zagotavlja odlične rezultate pometanja, tudi pri najvišji delovni hitrosti 6 km/h. Stranske krtače se lahko zložijo, da zaščitijo pohištvo in sam stroj. Veliko posodo za odpadke je mogoče hidravlično dvigniti do 1,52 metra za odlaganje umazanije v različne vrste posod. Preizkušen okrogel sistem filtrov z veliko površino filtra in samodejnim čiščenjem filtra preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem. Voznikov sedež je mogoče prilagoditi upravljavcu, tako da ima vedno jasen pogled na stransko krtačo in delovno območje. Vsi krmilni elementi so pregledno razporejeni in lahko dostopni. Deli, pomembni za vzdrževanje, so prav tako enostavno dostopni, saj za odstranitev filtra ali valja za pometanje ni potrebno orodje. Obseg dobave vključuje litij-ionsko baterijo in polnilnik baterij.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnostOdličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanjeVisoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Dolgotrajne litij-ionske baterijeHitri polnilec za popolno polnjenje baterije v samo 2 urah. Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo. Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
- Samodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu.
- Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo.
- Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7620
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Kapaciteta baterije (Ah)
|180
|Napetost baterije (V)
|25,6
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Posoda za smeti (l)
|120
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|548
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|550,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Video posnetki
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Idealno tudi za področje logistike, na primer za čiščenje skladišč.