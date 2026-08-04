Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC

Zasnovano za prašne notranjosti: pometalni stroj s sedežem KM 100/120 R Bp Pack z zmogljivo litij-ionsko baterijo s kapaciteto 160 Ah, hitrim polnilnikom in hidravličnim praznjenjem posode.

KM 100/120 R Li-Ion je izjemno robusten stroj za pometanje srednje velikosti s sedežem. Zaradi zasnove na baterije je še posebej primeren za uporabo v zaprtih prostorih. Litij-ionska baterija s kapaciteto 160 Ah zagotavlja dovolj energije za 4 ure različnih čistilnih opravil. Preostalo kapaciteto baterije je mogoče kadar koli odčitati na zaslonu. Zahvaljujoč plavajoči valjčni krtači stroj zagotavlja odlične rezultate pometanja, tudi pri najvišji delovni hitrosti 6 km/h. Stranske krtače se lahko zložijo, da zaščitijo pohištvo in sam stroj. Veliko posodo za odpadke je mogoče hidravlično dvigniti do 1,52 metra za odlaganje umazanije v različne vrste posod. Preizkušen okrogel sistem filtrov z veliko površino filtra in samodejnim čiščenjem filtra preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem. Voznikov sedež je mogoče prilagoditi upravljavcu, tako da ima vedno jasen pogled na stransko krtačo in delovno območje. Vsi krmilni elementi so pregledno razporejeni in lahko dostopni. Deli, pomembni za vzdrževanje, so prav tako enostavno dostopni, saj za odstranitev filtra ali valja za pometanje ni potrebno orodje. Obseg dobave vključuje litij-ionsko baterijo in polnilnik baterij.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC: Visoka produktivnost
Visoka produktivnost
Odličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač. Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo. Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC: Priročno in varno delovanje
Priročno in varno delovanje
Visoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm. Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov. Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC: Dolgotrajne litij-ionske baterije
Dolgotrajne litij-ionske baterije
Hitri polnilec za popolno polnjenje baterije v samo 2 urah. Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo. Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
  • Samodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu.
  • Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo.
  • Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
  • Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
  • Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V) 24
Vrsta pogona Električen
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 6000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h) 7620
Delovna širina (mm) 730
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1000
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1270
Kapaciteta baterije (Ah) 180
Napetost baterije (V) 25,6
Čas trajanja baterije (h) max. 3
Posoda za smeti (l) 120
Površina filtra (m²) 6
Teža (z dodatki) (Kg) 548
Teža vključno z embalažo (Kg) 550,08
Mere (D × Š × V) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Obseg dobave

  • Okrogli filter iz poliestra
  • Kolesa, pnevmatike

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Servo krmiljenje
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Pokrov za grobo umazanijo
  • Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Hidr. praznjenje na višini
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
  • Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
  • Idealno tudi za področje logistike, na primer za čiščenje skladišč.
Dodatna oprema