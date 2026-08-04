KM 100/120 R Li-Ion je izjemno robusten stroj za pometanje srednje velikosti s sedežem. Zaradi zasnove na baterije je še posebej primeren za uporabo v zaprtih prostorih. Litij-ionska baterija s kapaciteto 160 Ah zagotavlja dovolj energije za 4 ure različnih čistilnih opravil. Preostalo kapaciteto baterije je mogoče kadar koli odčitati na zaslonu. Zahvaljujoč plavajoči valjčni krtači stroj zagotavlja odlične rezultate pometanja, tudi pri najvišji delovni hitrosti 6 km/h. Stranske krtače se lahko zložijo, da zaščitijo pohištvo in sam stroj. Veliko posodo za odpadke je mogoče hidravlično dvigniti do 1,52 metra za odlaganje umazanije v različne vrste posod. Preizkušen okrogel sistem filtrov z veliko površino filtra in samodejnim čiščenjem filtra preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem. Voznikov sedež je mogoče prilagoditi upravljavcu, tako da ima vedno jasen pogled na stransko krtačo in delovno območje. Vsi krmilni elementi so pregledno razporejeni in lahko dostopni. Deli, pomembni za vzdrževanje, so prav tako enostavno dostopni, saj za odstranitev filtra ali valja za pometanje ni potrebno orodje. Obseg dobave vključuje litij-ionsko baterijo in polnilnik baterij.