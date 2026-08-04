Izjemno robusten in priročen, z ničelnimi emisijami: pometalni stroj KM 100/120 R Bp s sedežem. Zmogljiva baterija s kapaciteto 240 Ah in ustrezen vgrajen polnilnik omogočata neprekinjeno uporabo do štiri ure – še posebej v posebej prašnih notranjih prostorih. Stroj ima serijsko dve stranski krtači, kar poveča učinkovitost pometanja. Utripajoča luč prav tako povečuje varnost med delovanjem. Da bi preprečili poškodbe pohištva ali samega stroja, ima pometač vrtljivo stransko krtačo, katere hitrost je mogoče kadar koli prilagoditi količini prahu, ki ga je treba pomesti. Plavajoči valjčni krtač zagotavlja odlične rezultate čiščenja, preizkušen okrogel filtrirni sistem s 6 kvadratnimi metri površine filtra in samodejnim čiščenjem omogoča pometanje brez prahu ves čas, velika posoda za odpadke omogoča dolgotrajno čiščenje, hidravlično praznjenje posode v višino pa je idealno za priročno odstranjevanje. Med uporabniku prijazne funkcije spadajo nastavljiv voznikov sedež, odlična vidljivost in enostavno dostopni krmilni elementi. Enostavno vzdrževano KM 100/120 R Bp je mogoče naknadno opremiti tudi z opcijsko zaščitno streho ali držalom za vakuum.