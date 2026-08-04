Pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Brez emisij, idealno za prašne notranjosti: pometalni stroj KM 100/120 R Bp Pack z baterijo s kapaciteto 240 Ah, hidravličnim praznjenjem posode in stranskima krtačama kot standardno opremo.
Izjemno robusten in priročen, z ničelnimi emisijami: pometalni stroj KM 100/120 R Bp s sedežem. Zmogljiva baterija s kapaciteto 240 Ah in ustrezen vgrajen polnilnik omogočata neprekinjeno uporabo do štiri ure – še posebej v posebej prašnih notranjih prostorih. Stroj ima serijsko dve stranski krtači, kar poveča učinkovitost pometanja. Utripajoča luč prav tako povečuje varnost med delovanjem. Da bi preprečili poškodbe pohištva ali samega stroja, ima pometač vrtljivo stransko krtačo, katere hitrost je mogoče kadar koli prilagoditi količini prahu, ki ga je treba pomesti. Plavajoči valjčni krtač zagotavlja odlične rezultate čiščenja, preizkušen okrogel filtrirni sistem s 6 kvadratnimi metri površine filtra in samodejnim čiščenjem omogoča pometanje brez prahu ves čas, velika posoda za odpadke omogoča dolgotrajno čiščenje, hidravlično praznjenje posode v višino pa je idealno za priročno odstranjevanje. Med uporabniku prijazne funkcije spadajo nastavljiv voznikov sedež, odlična vidljivost in enostavno dostopni krmilni elementi. Enostavno vzdrževano KM 100/120 R Bp je mogoče naknadno opremiti tudi z opcijsko zaščitno streho ali držalom za vakuum.
Značilnosti in prednosti
Visoka produktivnost
- Odličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač.
- Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo.
- Robustna zasnova in preizkušene komponente.
Priročno in varno delovanje
- Visoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm.
- Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov.
- Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
- Samodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu.
- Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo.
- Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Vse pomembne komponente je enostavno preveriti in zamenjati brez orodja.
- Koncept pametne nape za zelo enostaven dostop do vseh komponent stroja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6000
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|7620
|Delovna širina (mm)
|730
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1000
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1270
|Kapaciteta baterije (Ah)
|240
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|3,5
|Posoda za smeti (l)
|120
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|748
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|750,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Možnost pritrditve Home Base
Področja uporabe
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše
- Idealno tudi za področje logistike, na primer za čiščenje skladišč.